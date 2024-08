Santa Pola: més de 5.300 usuaris de les platges accessibles i la xifra que no t'imagines de picades de meduses

Les platges accessibles de Santa Pola han registrat més de 5.300 usuaris durant el mes de juliol. Les platges adaptades de Llevant i Gran Platja continuen registrant, un estiu més, una gran afluència per part d'usuaris amb mobilitat reduïda o amb diversitat funcional, tant física com psicosensorial, que valoren d'una forma molt positiva aquests servicis, segons s'indica en una nota de premsa de l'Ajuntament. El cas és que, segons fonts municipals, és un dels servicis més valorats pels banyistes que cada estiu gaudeixen d'aquest litoral.

Santa Pola disposa de dues platges adaptades, Llevant i Gran Platja, amb punts accessibles perquè les persones amb mobilitat reduïda o amb diversitat funcional puguen accedir a la riba amb facilitat i banyar-se amb total seguretat.

A més, Gran Platja ofereix també una àrea especial per a persones amb diversitat psicosensorial, on poden gaudir d'activitats lúdiques i pedagògiques en un espai d'oci i ser atesos per personal altament qualificat.

Durant aquest passat mes de juliol, en la zona de bany assistit de la platja de Llevant s'han registrat un total de 2.765 usuaris i 912 banys. En Gran Platja han sigut 2.574 usuaris i 1.142 banys, a més de registrar la presència de 75 usuaris en l'àrea especial.

Això suposa unes xifres globals de 5.339 usuaris i 2.054 banys assistits en els dos punts accessibles de les platges de Santa Pola.

Instal·lacions pensades per al bany de cara a persones amb mobilitat reduïda / Información

Servicis disponibles

La platja de Llevant està guardonada des de 2003 amb la distinció de "Ruptura de Barreres Arquitectòniques i Atenció a Persones amb Discapacitats". Totes dues platges són considerades per Predif i Caser entre les huit platges millor adaptades i accessibles del llevant espanyol.

Alguns dels servicis disponibles en aquestes dues platges adaptades són aparcaments reservats, desfibril·lador, vehicle d'intervenció ràpida, rampes, passarel·les adaptades d'ample especial fins a la riba, zona d'ombra, lavabo, dutxa i vestuari adaptat, cadires i crosses amfíbies, grua de transferència, material d'higiene, zona abalisada, personal de suport qualificat i socorrisme, llengua de signes espanyola, cartelleria en braille i illa de bany adaptat.

Incidències assistides

D'altra banda, durant el mes de juliol de 2024 el servici de socorrisme de les platges de Santa Pola ha registrat un total de 1.926 incidències, la majoria d'elles (1.675) per picades de medusa, ferides diverses (131), picada de peix arrapa (64), colps de calor (15), contusions (14), cos estrany ocular (9), rescat (7), eriçó (6), picada d'insectes (4) i xiquets perduts (1).