Tots els actes previstos aquest cap de setmana per la troballa de la Dama d'Elx

El programa d'actes oficial per a commemorar el 127 aniversari de la troballa de la Dama d'Elx donarà principi este dissabte 3 d'agost amb un esdeveniment amb entrada totalment gratuïta. S'iniciarà a les 20 hores en el Centre de Congressos d'Elx i allí es concedirà, per part de la Reial orde de la Dama, la distinció d'honor a l'àmbit esportiu al Club Handbol Atticgo; en l'àmbit cultural a José Antonio Román Marcos, Mestre de Capella de la Festa d’Ex de 2001 a 2018; i en l'àmbit social a Càritas Elx, per la seua labor humanitària, promovent el desenrotllament integral de les persones i els pobles.

Activitats

El diumenge 4 d'agost, també amb entrada lliure, tindrà lloc la Mesa Commemorativa del 127 aniversari del descobriment de la Dama d'Elx, amb la presència de la Dama Vivent. Serà des de les 11 fins a les 13 hores en la Plaça de Baix, on a més actuarà el Grup de Cor i Dansa de la Casa d'Andalusia.

El mateix dia, a les 18.30 hores, des del Museu Arqueològic i d'Història d'Elx (MAHE) partiran autobusos per als qui desitgen acudir a l'acte, que tindrà lloc en el jaciment de L'Alcúdia una hora després.

Una imatge de la Dama Vivent i una rèplica, en L'Alcúdia, en el 122 aniversari / Antonio Amorós

Cerimònia

Allí, autoritats i assistents visitaran el lloc de la troballa i la Dama Vivent depositarà el tradicional ram de flors, acompanyada per les reines i dames de les Festes d'Elx i les reines i dames de la Comissió de Festes d'Alzabares. També actuarà el Cor Camerata de la Mercè.

La commemoració del 127 aniversari del descobriment de la Dama d'Elx tornarà a ser un motiu de reivindicació —«perquè el bust torne a la ciutat, encara que siga temporalment», com insisteix l'edil de Cultura, Irene Ruiz—, i també d'homenatge a les dos entitats i al particular assenyalats.

La Reial Orde destacava dies #arrere el seu objectiu de continuar promocionant la Dama més enllà de les fronteres de la nostra Comunitat. Enguany, l'entitat, amb Estefanía Soler i Jesús Cuenca al capdavant, ha participat en actes a Almeria i Madrid. En Fitur va aparéixer en les imatges que van captar la salutació del rei i l'alcalde. «Tots els il·licitans la portem en el cor. És un símbol per a nosaltres, és la nostra ambaixadora a nivell cultural i turístic, la que ens fa coneguts a tot el món», sentenciava el passat 24 de juliol l'edil Irene Ruiz. La Dama original continua a Madrid, en el Museu Arqueològic.