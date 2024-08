Una altra pacient amb càncer de Dénia es canvia d'hospital: "Ací em van generar molta inseguretat"

Una altra pacient de l'hospital de Dénia ha donat el seu testimoniatge per a confirmar el que ha advertit des de fa mesos l'associació Amunt contra el Càncer, que el protocol oncològic del departament de salut de Dénia no funciona bé. Virgínia R. Soria, a la qual van extirpar un tumor en la mama dreta el passat 13 de març (li’l van detectar el 24 de novembre), ha acabat sol·licitant la lliure elecció d'especialista i hospital i se n’ha anat a un altre centre sanitari. Lamenta que, després de l'operació, l'oncòleg li va fer un embolic i no li va donar cap confiança sobre el tractament posterior. "Actualment, m'estic tractant del meu càncer en un altre hospital, ja que allí m'han donat un diagnòstic i un tractament coherents", afirma.

Virgínia R. Soria "es va espantar moltíssim" quan el passat 24 de novembre li van detectar en una exploració mamària un bultet en la mama dreta. "Immediatament, em vaig posar en contacte amb el Centre de Salut Pública de Dénia, on ràpidament em van donar cita urgent per a fer-me la mamografia".

Va començar la incertesa i l'angoixa de les proves. "Vaig començar una sèrie de proves contínues, però sense visita mèdica. Només em deien que eixe era el protocol". Li van fer una mamografia, una ecografia, una biòpsia de la mama i una ressonància magnètica amb contrast.

"El 23 de gener, per fi, tinc cita amb la cirurgiana, que m'informa que el bultet que em tenia tan preocupada, ja que havia passat molt de temps i no m'havien dit res, va resultar ser un tumor, un càncer". La cirurgiana li va dir que havien de fer-li més proves. La pacient tenia una inflamació en els ganglis de l'axil·la dreta. Li va explicar que li anaven a realitzar una altra punció i una altra biòpsia en l'altra mama perquè havien vist un altre bult.

Li van efectuar totes eixes noves proves, així com un "TAC amb contrast per a veure l'estat dels meus ossos i després un altre TAC amb contrast". El 15 de febrer la cirurgiana li va dir que tot havia eixit bé, "però no tenia encara l'informe". A més, "en la punció de la mama esquerra no havien agafat suficient mostra i calia repetir-la".

El 20 de febrer, tres mesos després que li detectaren el possible tumor, li fan la punció esquerra. Al cap de pocs dies la cirurgiana li confirma que "tot ha eixit bé en la mama esquerra", però havien d'extirpar-li el bultet, és a dir, el tumor, de la mama dreta.

Per fi, el 13 de març passa pel quiròfan. Virgina R. Soria respira alleujada el 12 d'abril. Després de tota l'angoixa i les nombroses proves dels mesos anteriors, la cirurgiana li anuncia que l'operació ha anat bé i "que tot està net".

"Estava molt desconcertada"

Però el 20 d'abril acudeix a una nova cita en oncologia. "El Dr. Gasent, que diuen que és el cap d'oncologia, deixa molt a desitjar. Va començar parlant-me d'unes cèl·lules soltes que es podien despertar en qualsevol lloc. A mi no em quadrava res. Em va dir que necessitaria quimioteràpia, però al moment em va dir, bé, que això ho havia de decidir jo. Em va dir també que necessitaria radioteràpia, que això també ho havia de decidir jo. És a dir, que triara jo el menú".

I això, eixa "inseguretat" que afirma que li va generar l'oncòleg, és el que va espentar esta pacient a demanar que la tractaren en un altre hospital. "Al final de la consulta tenia un embolic en el meu cap que no m'aclaria. Li vaig dir que havia de recapacitar i decidir. Estava molt desconcertada".

Virgínia R. Soria advertix que li van sorgir moltíssims dubtes. Es va preguntar que què podia decidir ella, que no és oncòloga. "Se suposa que un professional és el que m'ha d'orientar i aconsellar que és el millor per al meu tipus de càncer i, per descomptat, després decidisc jo". I el que va decidir és anar-se’n a un altre hospital.