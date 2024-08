La campanya de Kamala Harris assegura que encara no ha triat el seu candidat a vicepresident

La vicepresidenta dels Estats Units i candidata demòcrata, Kamala Harris, encara no ha elegit el seu company de fórmula electoral que ocuparà la Vicepresidència si guanya les eleccions de novembre, va assegurar la seua campanya este dilluns a la vesprada. Harris està apurant les últimes hores abans de comparéixer en públic dimarts a Filadèlfia (Pennsilvània) amb el que serà el seu 'número dos', la identitat del qual es desconeix.

El portaveu de la campanya Kevin Muñoz va desmentir en xarxes socials el rumor que ja hi ha una decisió presa: "Entenem l'emoció i l'interés que hi ha, però la vicepresidenta Harris encara no ha pres una decisió sobre el seu company de fórmula!", va dir.

La vicepresidenta va entrevistar el diumenge en la seua residència oficial a Washington els tres aspirants finalistes: el governador de Filadèlfia, Josh Shapiro; el de Minesota, Tim Walz, i el senador d'Arizona Mark Kelly.

Segons ha transcendit en mitjans, Harris busca un company de fórmula que, a més d'ajudar-la a guanyar les eleccions, compartisca els seus ideals i que siga algú amb qui tinga afinitat personal.

El Partit Demòcrata va concloure este dilluns la votació virtual de delegats que s'ha allargat durant cinc dies per a oficialitzar la candidatura presidencial de Harris, qui divendres passat ja va acumular els vots suficients per a guanyar la nominació.