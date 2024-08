Detenen a 20 persones per vendre pastilles aprimadores perjudicials per a la salut

Venien pastilles aprimadores de manera indiscriminada i il·legal. Hi ha 20 detinguts, 14 d'ells dones. Una operació conjunta de la Policia Nacional, Guàrdia Civil i Agència Tributària en la qual s'ha desmantellat esta organització criminal a través de quatre registres que han tingut lloc a les províncies de Màlaga, Granada i Madrid.

Han sigut intervingudes més de 500.000 pastilles i 200.000 euros en efectiu, a més d'una arma de foc i 10 quilograms de substància estupefaent.

Segons han comptat fonts policials a aquest canal d'investigació i successos, els suposats fàrmacs contenien un derivat amfetamínic que podia afectar la salut dels seus consumidors. Els arrestats utilitzaven xarxes socials i pàgines web per a contactar amb potencials clients i comercialitzar els comprimits sota l'aparença d'un complement alimentós.

Greu risc per a la salut

Una investigació que es va iniciar al febrer del present any quan els agents van ser alertats per l'Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris. Havien descobert, en aquestes pastilles, un compost que podria causar un greu risc per a la salut. De fet, hi havia diverses denúncies de diferents persones que havien tingut problemes de salut després de consumir-les.

Les perquisicions policials van permetre conéixer el funcionament de l'organització. Així van aconseguir identificar a la totalitat dels seus membres, la majoria ciutadans espanyols. Hi ha almenys un ciutadà albanés entre els detinguts. Des de l'anonimat aportaven dades falses en internet per a evitar ser descoberts per la policia.

Des d'una clínica estètica

En identificar al capitost de la trama, els agents van localitzar una clínica estètica que funcionava com a centre d'operacions. Des d'allí es comunicaven amb els fabricants de les pastilles, situats a Turquia. Així, van poder aconseguir dades de persones vinculades amb l'organització criminal que s'encarregaven de la seua compra i distribució.

Seguint amb la investigació, els agents van intervindre en l'Aeroport Adolfo Suárez, quatre maletes que contenien en el seu interior més de 120 quilograms de productes cosmètics entre els quals es trobaven les pastilles.

Estafa del natzaré

A més, una altra de les líders de l'organització va denunciar que part dels integrants, mitjançant l'estafa del natzaré (en la qual els delinqüents simulen ser una empresa client per a després desaparéixer amb la mercaderia) li havien deixat un deute de 460.000 euros en la compra de productes cosmètics. Els agents van poder constatar així la relació existent entre ella i la resta de l'organització.

Els agents van confiscar, a més de la mercaderia, els diners en efectiu i la droga, un vehicle d'alta gamma. A més, van bloquejar un total de 9 comptes bancaris. Els 20 detinguts ja han sigut posats a disposició judicial com a presumptes autors de delictes contra la salut pública, contra els consumidors, blanqueig de capitals, estafa i pertinença a organització criminal.