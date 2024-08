El dia que Simone Biles va ser la més gran tot i estar en el sòl

Mai va haver-hi cap impostura en Simone Biles.

Quan va haver de declarar al Senat contra el seu abusador, Larry Nassar, va plorar. Quan es va bloquejar a Tòquio, primer va despullar la seua vulnerabilitat, i després ho va deixar tot fins que es va sentir preparada. Quan es va penjar els seus tres ors a París (un amb el seu equip, altres dos individuals), ho va gaudir com la xiqueta que sempre va ser. Quan va caure de la barra d'equilibri i va veure com començava a escapar-se allò d'igualar a les dones amb més ors (la exgimnasta soviètica Larisa Latýnina i la nadadora Katie Ledecky), va torçar el somriure. I quan va deixar en mans de la brasilera Rebeca Andrade l'últim moment de glòria que li tenia reservat París, en la qual, qui sap, podria ser la seua última aparició en uns Jocs, va fer una reverència a qui li havia guanyat. Al costat d'ella, Jordan Chiles, a qui Biles s'havia abraçat amb bogeria després d'aconseguir un bronze que ja no esperava.

Era el segon or olímpic en la carrera de la fabulosa Rebeca Andrade, una brasilera que va començar a sargir els seus somnis en la favela, i que, mentre va durar la competició de gimnàstica a París, mai va perdre eixa alegria competitiva que l'ha convertida en sensació en aquests Jocs. A Tòquio, quan Biles va col·lapsar i es va veure incapaç d'afrontar la final de salt, va ser ella qui es va emportar l'or, el primer d'una dona en gimnàstica de la història del Brasil. I ja en Bercy, Andrade, malgrat ser conscient de tindre enfront d'ella a la millor gimnasta de tots els temps, mai es va rendir. I va obtindre el premi.

En un gest que romandrà per sempre en la memòria de l'olimpisme, Biles es va agenollar davant Andrade. I en un dels moments de la seua vida, va mostrar al món que la seua lluita, en realitat, res tenia a veure amb els triomfs ni amb les medalles, sinó amb la supervivència, amb la necessitat de viure. I amb el reconeixement dels qui van compartir camí amb ella, en el seu bàndol o en el contrari. Ja fora Chiles, ja fora Andrade.

Biles, amb set ors olímpics, va tancar un altre cercle. Va mirar cap a un horitzó indefinit, i va sospirar: «Em relaxaré. I ho faré amb força».