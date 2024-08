Els menors del centre de menors de Saragossa van patir casos de tortura i abús "d'extrema crueltat"

Marques de cigarrets, colps i galtades, insults sexuals, llavis trencats, espentes. Aquesta és part de la llarga llista d'abusos que dos menors del centre d'acolliment d'Ateca (Saragossa) han declarat aquest divendres davant la jutgessa de Calataiud després de la detenció en la vesprada del dijous del director de la instal·lació i quatre dels seus treballadors. En la seua sentència interlocutòria els qualifica "d'extrema crueltat". De moment han ingressat a la presó provisional sense fiança i s'ha decretat el tancament provisional de l'espai.

La jutgessa va escoltar la declaració dels menors (un xic de 16 anys i una xica de 17) en la qual van relatar haver patit, al costat d'uns altres dels ingressats en el centre, tractes degradants, físics i psicològics de manera constant i reiterada en el temps per part dels quatre detinguts, Mohamed B., Youssef B., Abdelilah A. i Alexandru R. A. Dos eren educadors i altres dos auxiliars, encara que no comptaven amb titulació ni formació.

El director del centre també roman a la presó, Iván R. M., per "una actitud de despreocupació absoluta sobre la situació dels menors". Tots dos han relatat que el detingut protegia laboralment els altres implicats "perquè mai va dur a terme correccions ni sancions a aquests, malgrat les queixes del personal del centre i els seus advertiments".

Braços enlaire

En concret, el menor de 16 anys va relatar que "el van obligar a estar dempeus injustificadament durant hores amb els braços enlaire, que no va ingerir aliment durant dies i que va arribar a defecar-se damunt per por, sense que li permeteren canviar-se ni endreçar-se".

L'altra menor de 17 anys va detallar que des de la seua arribada al centre en l'any 2021 "la insultaven i li deien comentaris de caràcter sexual sobre la seua mare, l'agredien injustificadament mitjançant galtades, espentes i contencions desproporcionades i li cremaven amb cigarrets als braços i a les cames, la qual cosa va poder apreciar directament aquesta jutjadora, perquè la menor té diverses marques per cremades de cigarrets al llarg dels seus braços", segons el relat transmés pel Tribunal Superior de Justícia d'Aragó.

A aquests episodis d'abús físic s'afegien uns altres d'índole psicològica i sexual. Per a la instructora, tot això és una clara mostra "de la barbàrie i de l'extrema crueltat que van patir els menors durant un llarg període de temps, veient-se absolutament desemparats i impedits per a parlar o demanar auxili per por de majors represàlies i davant el temor a no ser creguts", ja que els detinguts sempre els recriminaven que "ningú els creuria".

No obstant això, van ser els mateixos familiars els que van posar en marxa la investigació en presentar denúncies tant davant el centre com davant la Guàrdia Civil. Prèviament, els residents en el centre d'Ateca havien protagonitzat motins interns per a advertir sobre el tracte degradant que rebien.

Centre concertat

Paral·lelament a aquestes sentències interlocutòries dictades sobre els detinguts, la jutgessa va decretar el tancament provisional del centre concertat amb l'Institut Aragonés de Servicis Socials (IASS) i gestionat per la fundació Salut i Comunitat i el grup Lagunduz fins al total esclariment dels fets. Per a això, va dictar diligències de cessament d'internament per a altres cinc dels menors residents, cessaments d'internament que podrien fer-se extensius a altres nou menors que estaven escapolits, possiblement per la situació interna. La Guàrdia Civil està tractant de localitzar-los per a conéixer si també estaven sent víctimes d'agressions o abusos.

El Govern d'Aragó entra en la causa

El Govern d'Aragó va anunciar ahir que estan treballant per a reubicar als menors del centre d'Ateca després de la detenció del seu director i d'altres quatre treballadors acusats d'abusos. A més, van anunciar la seua intenció de personar-se com perjudicat en aquesta causa.

Des del departament de Servicis Socials de l'Executiu autonòmic van informar que totes les accions dutes a terme des que van transcendir els fets "tenen com a objectiu garantir el benestar i la seguretat dels menors que estan sota la guàrdia i custòdia de l'administració".

Aquest centre d'atenció a menors situat en Ateca és de gestió privada amb capacitat per a uns 30 menors i compta amb una vintena de places concertades l'atenció i la protecció de les quals correspon a Aragó.

Des de CHA van exigir "la immediata compareixença" del gerent de l'Institut Aragonés de Servicis Socials (IASS) per a explicar com van poder ocórrer aquests successos "en una instal·lació sota la seua supervisió".