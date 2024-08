Els municipis de l'interior de la Marina Baixa posen restriccions al reg per la sequera

La sequera està provocant situacions que fa anys que no es vivien. A la Marina Alta, Teulada ha sigut el primer municipi a quedar-se sense aigua potable i els veïns han de carregar amb garrafes d'aigua per a poder beure o cuinar. Tot i que la situació encara no és la mateixa a la Marina Baixa, els xicotets municipis d'interior d'aquesta comarca sí que han començat a prendre algunes mesures per a intentar que el rendiment de les fonts i aqüífers dels quals es proveeixen siga l'òptim i no quedar-se sense subministrament. Així, la majoria de localitats ha començat per restringir el reg per a deixar tota l'aigua per al consum humà.

Així es desprén dels bàndols municipals que han estat publicant municipis com Benimantell o el Castell de Guadalest així com confirmen diversos alcaldes de Benifato. Sella ja va prendre la mateixa decisió al maig i a la llista es van sumant cada vegada més localitats. A Relleu o Bolulla, és la comunitat de regants la que gestiona aquesta qüestió, però amb una premissa clara: l'aigua és primer per a l'ús domèstic i de consum.

Ara com ara, hi ha aigua per al proveïment de la població, però l'estiu encara és molt llarg i la pluja no sembla que faça acte de presència en les quantitats necessàries perquè els aqüífers, pous i fonts naturals recuperen els extensos cabals que ara mateix no tenen. Les xicotetes localitats consultades per aquest diari afirmen el mateix: estan fent jocs quasi de malabars per a no quedar-se sense aigua i viure una situació complicada en ple estiu. No volen repetir escenes com les que es donaven fa anys d'haver d'imposar restriccions de poder usar l'aigua per hores o recórrer a les cisternes; però sí que han pres ja decisions perquè el subministrament no es ressenta.

A Benifato, l'alcalde David Blanes explica a aquest diari que "fa ja 15 o 20 dies que es van prendre mesures en el regadiu". Així, ara mateix els agricultors "estan regant amb el mínim i els hem delimitat l'ús de l'aigua de la Font del Partegat". Quan l'aigua comença a escassejar, els regants són els primers que pateixen les conseqüències i s'armen de paciència.

Un bàndol municipal a Benimantell també arreplegava la necessitat de reduir el reg amb la sequera al damunt. Així ho confirma l'alcalde José Manuel Andreu: "S'ha reduït el reg. Les últimes pluges han donat un poc de marge als camps" després d'aquesta decisió. Al Castell de Guadalest també fa temps que regar compta amb restriccions, com confirma el seu alcalde Joan Gadea. Un bàndol també avisava d'aquesta circumstància, ja que l'aigua que hi ha ara està destinada per al consum humà.

No són els únics. Sella ja va prendre al maig la decisió de demanar als veïns que s'evitara usar el subministrament per al reg en les vivendes, entre altres mesures com tallar l'aigua de les fonts del dipòsit escolar i de l'abeurador de l'avinguda d'Alcoi. A més, s'ha prohibit la càrrega de camions cisterna. Però no només les prohibicions arriben als camps. En la majoria de localitats s'ha prohibit omplir piscines o qualsevol ús que faça que el consum siga excessiu.

Restringir el reg s'ha decidit també en altres municipis de la comarca. Com ja va publicar aquest diari, les Comunitats de Regants de Polop o Callosa d'en Sarrià ja van començar fa mesos a plantejar que el consum per als camps es reduïra amb tandes més llargues entre reg i reg, entre altres mesures. Els agricultors, que són els que més saben d'aigua i sequera, ho tenien clar: el primer és el subministrament per a consum.

Benifato controlarà el consum per vivenda

Benifato es proveeix de dues fonts, Els Xorrets i El Partegat, que són les que omplen els dipòsits municipals. L'alcalde explica que "fa dos anys vam fer una obra per a portar l'aigua del Partegat al poble i és la que ara ens salva". Però ambdues estan patint també la falta de pluges. Així que l'Ajuntament prendrà més mesures. "Controlarem cada setmana els comptadors de les vivendes per a veure el consum mitjà i poder prendre mesures contra aquells que usen més aigua del que és normal", indica el primer edil. Això es feia fins ara cada sis mesos, però la situació ara és complicada.

Així, enviaran una carta a cada casa avisant de la mesura i també per a conscienciar sobre l'ús de l'aigua davant una sequera com l'actual. "Serà complicat fer el treball de controlar tots els comptadors, però és necessari", indica Blanes. Tot perquè no es malgaste ni una gota d'aigua. Una cosa semblant faran a Bolulla. El seu alcalde Adrián Martínez explica que "revisarem el consum que s'està fent en els comptadors perquè hem detectat alguns que no s'estan fent bé i són molt alts". Així s'avisarà en eixos casos perquè es remeie la situació.

Amb tot, indica que "l'aigua potable està assegurada". En aquesta localitat es proveeixen de la Font de l'Assut que ompli el dipòsit municipal. Normalment, l'aigua sobrant és la que arriba als regants; ara no hi ha per a això. Però ara com ara no s'han pres més mesures excepcionals més enllà d'intentar conscienciar a la població de la situació de sequera i un consum responsable.

Per part seua, el Castell de Guadalest també va arreplegar en el seu bàndol la necessitat d'un consum responsable i va recomanar el bon ús i, per exemple, no omplir piscines. El municipi, com explica l'alcalde, ara es proveeix del pantà perquè la "Font d'Ondarella i la Mata tenen molt poca aigua. No dona per al proveïment".

A Relleu o Tàrbena la situació encara no ha arribat a eixos nivells. L'alcalde del primer municipi, Lino Pascual, explica que "tenim encara els dos pous i l'aqüífer amb cabal, només ha baixat un poc en un d'ells". El que sí que han fet també és una campanya per al consum responsable "indicant que cada gota compta". A Tàrbena, el seu alcalde Francisco Javier Molines, apunta que els pous "han baixat un poc" però no s'està prenent cap mesura excepcional.

A Sella, la seua alcaldessa Mila Llinares explica que "estiguem impulsant aigua d'una altra font perquè la Font Major no trau suficient aigua des de maig", quan es van implantar les primeres mesures. Així "estem fent jocs de bombes" per a tindre aigua i mantindre el dipòsit municipal: "No queda una altra opció".

La majoria de municipis de l'interior de la comarca que s'han consultat descarten ara com ara prendre un altre tipus de mesures, però si la necessitat estreny es podrien posar sobre la taula. Així ho confirma l'alcaldessa de Sella qui explica que "el següent pas si no plou o millora la situació serà haver de restringir l'aigua unes hores". Tots plantegen que si segueix sense ploure, sí que caldrà imposar més restriccions, encara que esperen no arribar a eixe punt.

Amb tot, quant a Benidorm i altres localitats com Altea, l'Alfàs o La Vila que formen part del Consorci d'Aigües de la Marina Baixa, l'aigua per al subministrament està garantida per a l'estiu i la resta de l'any. I és que aquesta entitat ha sol·licitat la CHJ fins a 6 hm³ d'aigua dessalada de Mutxamel per a aquesta qüestió.

El PSPV-PSOE demana al Consell un pla d'ajuda contra la sequera

Encara que a la Marina Baixa la situació no és com a la Marina Alta, sí que preocupa el que està passant a Teulada i les restriccions imposades en altres municipis de la comarca que podrien seguir el mateix estel que el primer. Per això, el PSPV-PSOE ha instat el Consell de Mazón a posar en marxa un pla d'ajuda immediata contra la sequera i a traçar línies d'actuació de cara al futur.

La portaveu d'Aigua del Grup Socialista, Ana Belén Juàrez, ha sol·licitat la compareixença en Les Corts del secretari autonòmic d'Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Vicente Tejedo, per a explicar les línies d'actuació i mesures adoptades davant la situació de sequera a la Comunitat Valenciana, especialment en el municipi de Teulada que pateix restriccions d'aigua, i pregunta quines mesures preventives ha adoptat la conselleria per a evitar aquestes restriccions d'aigua.

"Els socialistes valencians ja vam advertir fa setmanes de la necessitat de posar en marxa plans de prevenció per a evitar que la sequera deixara a veïns sense aigua, com és el cas de Teulada, però en la Generalitat van tancar l'orella". Per la qual cosa "és urgent que el senyor Mazón i el seu conseller Barrachina es posen a treballar i donen alguna solució als milers de veïns que estan veient com no poden gaudir d'un bé tan bàsic com és l'aigua".

Amb tot, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciat la seua visita precisament a Teulada per a aquest dimecres on mantindrà una reunió de treball amb l'alcalde, Raul Llobell, els presidents de l'Associació d'Agricultors de Raïm Moscatell de Teulada, Juan José Buigues, i de la Denominació d'Origen Protegida ‘Alacant’, José Juan Reus, i agricultors de la comarca.