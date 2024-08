Els veïns de Teulada carreguen garrafes d'aigua: "La de l'aixeta només serveix per a fregar"

És la imatge del dia a Teulada. Els veïns estan carregant en els supermercats garrafes d'aigua. Mentres, els treballadors les reposen sense parar. Admeten que la venda de garrafes d'aigua ha pujat "moltíssim" des que divendres passat l'alcalde de Teulada *Moraira, Raúl *Llobell, llançara un bàndol en el qual advertia que l'aigua del nucli urbà de Teulada i del disseminat havia deixat de ser potable. La intrusió marina en l'aqüífer del qual es proveïx el Consorci d'Aigües Teulada-*Benitatxell, entitat la concessió de subministrament de la qual realitza la mercantil *Hidraqua, ha *sanilizado els pous.

Els veïns carreguen garrafes i afirmen que l'aigua que ix de l'aixeta només servix "per a fregar i dutxar-se". Ni se'ls ocorre cuinar amb ella. Els veïns utilitzen l'aigua embotellada per a beure, cuinar i #llavar els aliments. Advertixen que se'ls anirà un pic a comprar aigua embotellada. Demanen a l'ajuntament alternatives perquè puguen proveir-se d'aigua apta per al consum. Plantegen que s'instal·len dipòsits al carrer on puguen omplir les garrafes. Eixos dipòsits farien la funció de les antigues fonts públiques.

*article

Article relacionat - 106469650 - Teulada *Moraira es queda sense aigua potable

No tot el terme municipal de Teulada s'ha quedat sense aigua potable. Encara és apta per al consum la del nucli de *Moraira i la d'alguna zona de la platja del *Portet. El mateix ocorre al Poble Nou de Benitatxell (pertany al mateix consorci d'aigües). Este municipi ha avisat als seus veïns que el líquid que ix de les aixetes té excés de sodi, però és potable. Això sí, demana a les persones que per recomanació mèdica seguixen una dieta baixa en sodi que no beguen el subministrament.

Els veïns de Teulada no es mostren sorpresos que l'aigua de la xarxa ja no siga potable. Tots coincidixen que fa temps que no beuen aigua de l'aixeta. Ara també han de comprar garrafes per a cuinar i #llavar les fruites i verdures.

Teulada és el primer municipi de la Comunitat Valenciana que es queda sense aigua potable per la sequera. Abans de l'estiu la llavors consellera de Medi Ambient, Salomé Pradas (ara és la titular de Justícia), va estar en este municipi i, preguntada per Levante-EMV, va assegurar que "ni Teulada ni la Marina Alta patiran este estiu restriccions d'aigua".

*photo

Imatge Editorial - Un treballador reposa garrafes en un supermercat del nucli urbà de Teulada / A.P.F.

1.500 m³ al dia comprats a Xàbia d'aigua dessalada

No obstant això, la sequera ha arruïnat la previsió que el subministrament es podria salvar este estiu sense problemes. A principis de juliol, Teulada *Moraira i el Poble Nou de Benitatxell ja van començar a tindre dificultats. Els seus pous, sobreexplotats, s'havien salinitzat. Van començar a comprar a Xàbia aigua de la seua dessaladora. L'aportació de 1.500 metres cúbics al dia d'aigua dessalada va permetre esquivar aquella primera crisi. Ara la qualitat de l'aigua dels pous s'ha deteriorat molt. És aigua salada. De la dessaladora de Xàbia, continuen arribant cada dia eixos 1.500 m³. Xàbia té recursos (a més de la dessaladora, pous a Pedreguer) per a enviar eixe cabal als dos pobles veïns. Eixa aportació és el que permet que, de moment, l'aigua del *Poble *Nou de *Benitatxell i del nucli de *Moraira, encara que amb excés de sodi, continue sent potable.

L'alcalde de Teulada *Moraira, Raúl *Llobell, del PP, ha explicat que no hi ha problema de quantitat d'aigua, sinó de qualitat. "Els veïns continuaran obrint l'aixeta i tenint aigua", ha assenyalat. Ha atribuït que deixe de ser potable a la sequera i l'elevat consum d'estos dies. "No es pot dir que no hàgem pres mesures. S'han invertit més de 4 milions a ampliar la dessaladora i posar en marxa el pou *Canor. Això ens garantirà en 2025 tindre assegurada l'aigua potable". L'alcalde també ha recordat que una altra de les mesures que han pres per a tractar que no ocorreguera el que ha passat al final, quedar-se sense subministrament apte per al consum, és la de comprar cabals de la dessaladora de Xàbia.

*text_*format

Especejament

Compromís demana al Consell "mesures extraordinàries"

La portaveu adjunta de Compromís, Paula Espinosa, i el diputat Gerard Fullana han registrat una bateria de preguntes parlamentàries perquè el Consell es responsabilitze i explique quins seran les seues actuacions després que a Teulada s'hagen quedat sense subministrament d'aigua potable.

Segons Fullana, “s'ha confirmat el que des de fa mesos es temia i el Consell del PP es negava a admetre que passaria, malgrat les evidències que este estiu la sequera i la negligent gestió dels recursos hídrics faria que alguns pobles costaners es quedaren sense aigua potable. Teulada i *Moraira ha sigut el primer cas i des de Compromís li reclamem al Consell que reaccione”.

“És una vergonya -ha afegit el diputat- que davant la situació greu de sequera i la falta de polítiques hídriques coherents amb els recursos de què disposem, el govern de Mazón haja mantingut públicament des de fa mesos que la Marina Alta no patiria restriccions d'aigua este estiu, negant l'evidència i no aplicant mesures perquè això no succeïra”.

Per part seua, Espinosa exigix al Consell soluciones. “A més de restaurar la situació que estan patint els veïns i veïnes de Teulada i *Moraira, el govern valencià ha d'avaluar quins altres ajuntaments es troben en risc de no poder oferir aigua potable als seus municipis durant l'estiu”.

“El govern de Mazón ha de rectificar i establir mesures extraordinàries per a pal·liar els efectes de la sequera en el territori valencià i no sols a curt termini. En eixe sentit una de les més importants és restringir la possibilitat de noves llicències urbanístiques allà on les condicions d'estrés hídric suposen un perill per al subministrament d'aigua potable”, ha conclòs Espinosa.