Jakob Ingebrigtsen, convertir-se en una estrela del 1.500 a costa de perdre a un pare: "Usava la violència com a part de la nostra educació"

Per molt que alguna cosa se sospitava, la carta va sacsejar a tothom de l'atletisme per la seua cruesa. Fa menys d'un any, l'estrela noruega del mig fons Jakob Ingebrigtsen va firmar, al costat dels seus germans i també atletes Henrik i Filip, un article en el diari noruec Verdens Gang el el qual acusava el seu exentrenador de tractar-los de manera violenta durant la seua preparació com a esportista des que eren uns xiquets. Suficient per a commocionar el món de l'atletisme, però no per a conéixer al complet el dramatisme de la història.

Perquè Gjert, a més de tot, es cognomena Ingebrigtsen i és el pare del gran favorit per a fer-se amb el doblet 1.500-5.000 metres en els Jocs de París, dos de les proves regnes de l'atletisme. El doble rol es va trencar a principis de 2022, pocs mesos després del títol olímpic de Jakob en els 1500 dels Jocs de Tòquio 2021. Llavors, Gjert va deixar de ser l'entrenador dels Ingebrigtsen, sense tot just explicacions més enllà d'una "baixa mèdica". Des de llavors, va tallar tota relació amb els seus tres fills i va passar a ser el preparador de Narve Gilje Nordas, compatriota i migfondista de 1.500 m i 5.000 m, les distàncies de Jakob, de qui s'ha convertit en el rival més gran.

Però la realitat era molt més tèrbola del que es va mostrar en un primer moment. Els triomfs i rècords de Jakob (23 anys), la gran estrela de l'esport rei dels Jocs, i dels seus dos germans majors atletes [Filip (31), or europeu i bronze mundial en 1.500; i Henrik (33), set medalles internacionals entre Europeus a l'aire lliure i en pista coberta] amagaven un passat d'ombres i de por, segons la seua versió.

Durant el Mundial de Budapest 2022 es va començar a albirar que allò que havia succeït anava més enllà d'un mer assumpte professional. Jakob va aconseguir llavors que el seu pare abandonara la concentració noruega. Gjert, que estava com a entrenador de Gilje Nordas, va ser obligat a allotjar-se en un altre lloc, un mètode que la federació noruega ha mantingut des de llavors.

"Agressiu i controlador"

“Hem crescut amb un pare que ha sigut molt agressiu i controlador, i que ha utilitzat la violència física i les amenaces en la seua educació”, van revelar els germans l'octubre del 2023, quasi dos anys després de trencar llaços, fent que esclatara el conflicte de manera pública. Van decidir parlar perquè "no va ser possible portar la situació de manera ordenada" i perquè "les conseqüències van ser tan grans que sentim la responsabilitat de solucionar-ho".

“Hem viscut amb això i, en l'edat adulta, hem seguit avant. Fa dos anys van tornar a ocórrer les mateixes agressions i castics físics i això va ser la gota que va desbordar el got”, van descriure. A més van reconéixer que haurien “d'haver parat abans” i van considerar la situació "inaguantable", i van deixar per al final de la publicació la confessió de major gravetat:

“Encara sentim el malestar i la por que ens ha acompanyat des de la infància. La pressió que hem sentit ha sigut inhumana. Ens quedem sense energia i l'alegria de practicar esport se'n va anar. Encara sentim el malestar i la por que ha estat en nosaltres des de la infància”, van lamentar.

Resposta del pare

Gjert Ingebritsen va respondre, es va pronunciar a través del seu advocat: "Les afirmacions que fan manquen de fonament. Mai vaig usar la violència contra els meus fills. Que tinc debilitats com a pare, i que he sigut massa entrenador, és una cosa de la qual també em vaig adonar, encara que massa tard", va justificar. I va agregar: “Estic lluny de ser perfecte com a pare i marit, però no soc violent”.

El cas va tindre una dimensió desmesurada a Noruega, on Jakob és una estrela mediàtica quasi al nivell del seu esportista més famós, el futbolista Eerling Haaland. Entre 2016 i 2021, la intimitat del pla per a formar exitosos corredors va ser posada al servici de la societat noruega en Team Ingebrigtsen, la sèrie documental en la qual, en aparença, la violència no era un dels mètodes quotidians que utilitzava el pare dels set fills.

"La nostra família va viure en el focus públic durant molts anys i triem deixar que el públic entre en les nostres vides a través de sèries de televisió, entrevistes i molt més. Que s'haja produït violència en aquesta vida familiar pública és impensable. El poble noruec va veure les nostres vides, per a bé o per a mal. Estic lluny de ser perfecte com a pare i marit, però no soc violent", va subratllar, al·ludint precisament al fet que les seues vides van ser gravades com a mètode de defensa.

Acusació de la Fiscalia noruega

Fa tres mesos, la Fiscalia del seu país va acusar de maltractaments físics a un dels seus fills, un germà menor de Filip (31 anys), Henrik (33) i Jakob (23), els tres que van triomfar en l'atletisme. Segons va publicar el diari noruec VG (Verdens Gang, El curs del món) Gjert Ingebrigtsen va colpejar en la galta amb una tovallola mullada a un dels seus set fills. La policia creu que li ha sotmés a amenaces, coacció i violència durant quatre anys.

“L'escrit d'acusació, de dues pàgines”, explica el periòdic, “descriu amenaces, coaccions, violència, restricció de la llibertat de moviment i altres formes de delicte. Un fet clau en la investigació va ser un incident amb una tovallola a principis de gener de 2022. En eixe moment, Gjert Ingebrigtsen i el xiquet que va ser agredit haurien tingut una discussió. Segons l'acusació, Ingebrigtsen va cridar a la víctima, li va acostar un dit a la cara i el va colpejar amb una tovallola mullada, deixant-li una marca roja en la galta”. Segons el Codi Penal noruec, el cas de violència familiar pot ser castigat amb fins a sis anys de presó.

Vetat de la Vila i sense acreditació

Com ja va ocórrer en anteriors concentracions, Gjert està vetat per la Federació d'Atletisme de Noruega, per la qual cosa no pot residir en la Vila Olímpica. I això desemboca en què Nordas haja decidit no fer-ho tampoc. La relació entre Nordas i Jakob és molt tibant, sobretot des de des que l'altre ‘capo’ del 1.500 nòrdic s'ha instal·lat entre l'elit de la distància. En els últims dos anys el seu creixement ha sigut brutal, va acabar sent tercer del món l'any passat a Budapest.

L'actual tècnic de Nordas, que evita pronunciar-se del cas i demana respecte a la Justícia, està en la capital francesa pel seu compte i risc. L'home de les 21 medalles internacionals [entre Jocs, or olímpic a Pequín en 1.500 m; Mundials i Europeus, als quals se suma aire lliure, pista coberta i cros] arriba més fort que mai, ajudat pel seu germà Filip en els entrenaments a París i revitalitzat pel naixement del seu primer fill. I busca l'única cosa que li falta, el doblet olímpic de la mitjana distància (1.500 i 5.000 metres). El repte més gran, contra el rival menys esperat: el seu pare.