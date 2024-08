Les dones amb trastorns alimentaris volen que la societat deixe de comentar els cossos aliens

Les dones que pateixen, o han patit, un trastorn de conducta alimentària (TCA) creuen que no s'ha de parlar del cos ni del seu aspecte físic. També pensen que cal posar el focus en el negoci del cos, eixe que hi ha entorn de les inseguretats a causa de la insatisfacció corporal.

L'Institut de les Dones ha dut a terme l'estudi Dones joves i trastorns de conducta alimentària. Impacte dels rols i estereotips de gènere. Més de 660 dones d'entre 18 i 30 anys que pateixen o han patit un TCA han participat per a abordar la insatisfacció corporal i la baixa autoestima per la contínua pressió sobre els cossos de les dones.

També han plantejat qüestions com l'estigma del pes en cossos no normatius i el paper que juguen agents de socialització com els mitjans de comunicació, les xarxes socials o la indústria audiovisual. Per exemple, la majoria de les dones enquestades consideren que s'han de dur a terme intervencions que afavorisquen la relació de les dones amb els seus cossos i autoestima (el 90%), o que és necessari dur a terme regulació a través de lleis i normatives en diverses indústries.

Les pressions de l'entorn

Moltes, sobretot aquelles que no tenen un cos normatiu, han patit pressions de l'entorn pròxim, que els han prescrit dietes i suposats estils de vida saludables perquè "cuidaren la seua salut".

Experiències que, segons les participants, els ha portat a la vergonya i a l'automenyspreu, i a la creença que han de fer dietes o deixar de menjar. "En definitiva, la seua salut mental es veu afectada perquè viuen diferents situacions en les quals se senten assenyalades, estigmatitzades, infravalorades, humiliades i discriminades", adverteixen les autores del treball. Això acaba per fer que el seu propòsit vital siga aprimar, i que se sotmeten a dietes o exercici excessiu.

A més, les dones que pateixen o han patit un trastorn alimentari amb cossos no normatius (respecte a l'ideal de primesa) reconeixen que no troben referents amb diverses formes corporals ni en els mitjans de comunicació, ni en les xarxes socials, ni en la indústria audiovisual.

Moltes eviten anar al metge per por de ser humiliades i amonestades pel seu pes, i no acudeixen a activitats esportives o d'oci com gimnasos. El motiu és que els resulten "espais hostils pel seu pes".

Creixen els TCA entre les adolescents

Els TCA són un problema de salut cada vegada més present. Segons la Societat Espanyola de Metges Generals i de Família (SEMG), s'estima que entre el 4,1% i el 6,4% de les dones a Espanya desenvolupen cada any cap dels quadres inclosos en els trastorns alimentaris.

Un estudi internacional ha constatat que el nombre de casos de trastorns alimentaris s'ha duplicat en els últims 18 anys, i han passat d'una prevalença del 3,4% de la població al 7,8% entre 2000 i 2018. No obstant això, apunten en l'informe, aquestes xifres podrien ser majors, ja que solen estar infradiagnosticats.

Una altra dada que ressalten com a "preocupant" és que els trastorns alimentaris s'estan iniciant a edats cada vegada més primerenques. La majoria dels casos diagnosticats continuen produint-se durant l'adolescència.

Per això, entre les accions a desenvolupar per a frenar-los, incideixen en la "necessitat de canviar els rols i estereotips de gènere que continuen presents en la cultura patriarcal i dur a terme campanyes de sensibilització i conscienciació contra les discriminacions vinculades a la imatge corporal i la cosificació del cos de les dones."

Segons les recomanacions finals, aquestes accions han d'anar dirigides tant a les persones joves com a les seues famílies i a la comunitat mèdica i educativa, així com a indústries i sectors com l'audiovisual, la comunicació, la moda, l'alimentació o la farmacèutica.