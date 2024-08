Les mares que van denunciar les tortures del centre de menors de Saragossa: "Van maltractar als nostres fills des del primer dia"

Marcela i Karelly van decidir fa un temps demanar ajuda als servicis socials aragonesos. En el primer cas, Marcela va internar a la seua filla en el centre de menors d'Ateca fa quasi tres anys, mentre que Karelly va fer el mateix amb el seu fill el passat 2023. Però de seguida van notar que alguna cosa no anava bé. Les videotelefonades cada vegada eren més estranyes, i fins i tot Karelly va notar com el seu fill, que ara té 17 anys, tenia colps en la cara i una evident pèrdua de pes. Va ser llavors quan es van posar en contacte amb el centre i amb l'Institut Aragonés de Servicis Socials (IASS), perquè tots dos menors els demanaven reiteradament que "els tragueren d'allà".

No va ser un procés senzill, ja que ambdues recorden com, després dels seus reiterats avisos al centre, van començar a limitar-los la comunicació amb tots dos. "Ens deien que érem problemàtiques i els desestabilitzàvem, i si veien que els nostres fills ens deien alguna cosa sobre els maltractaments tallaven les cridades", recorda una d'elles, que a més subratlla que, hui dia, "ni l'IASS ni la DGA ens han telefonat". "L'única comunicació que hem tingut va ser fa una setmana, quan la jutgessa ens va retornar la tutela dels nostres fills", afegeixen.

I és que, després de tot el que han viscut, tant Marcela com Karelly asseguren que ja "no es fien de ningú", per la qual cosa creuen que el millor és que els seus fills estiguen a casa. "A la meua xiqueta la van maltractar des del primer dia, fa quasi tres anys", explica Marcela, que matisa que "mai va voler parlar". Va ser amb l'ingrés fa poc més d'un any del fill de Karelly quan tot va saltar per l'aire.

Llavors és quan es van empitjorar els abusos i van començar les amenaces per part dels responsables, ara detinguts. "Els deien coses sobre la família. A la meua filla li deien que atropellarien la seua germana menor i li feien comentaris sexuals sobre mi", assenyala Marcela, encara amb dolor i indignació en les seues paraules que difícilment disminuirà a curt termini. "Quan es van adonar que la meua filla havia parlat, van ser brutals amb ella", continua, en un relat referendat per Karelly, qui relata com el seu fill li transmetia que "si parlava de més, ho pagarien car allà dins".

Una situació que va provocar reaccions per part de totes dues progenitores, que no es coneixien prèviament, que van arribar fins i tot a enviar correus a les responsables del centre "demanant perdó per haver-los acusat de res". "Ho vam fer perquè no volíem que li feren res més als nostres fills", argumenta una d'elles, visiblement adolorida.

Encara que, això sí, en els últims temps van decidir que era hora de dir basta. "Els últims mesos ja no callava, i va ser llavors quan van decidir prohibir-me les visites, acusant-me de ser violenta", rememora Marcela, que es va emportar a la seua filla a casa quan va tindre oportunitat, el mateix que va fer Karelly. Ara, una vegada el cas ha eixit a la llum i els agressors i còmplices estan detinguts, ambdues esperen i exigeixen "justícia", però també demanen "responsabilitats" a l'IASS i a la DGA. I deixen una reflexió final: "Quan demanàrem que ingressaren als nostres fills, ho vam fer perquè volíem que estudiaren i reberen ajuda. Però va passar tot el contrari".