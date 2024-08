Mor Miguel Ángel Gómez-Martínez, el mestre de l’Orquestra de València que dirigia sense partitura

El mestre Miguel Ángel Gómez-Martínez, que va ser director titular de l’Orquestra de València entre 1997 i 2004, va morir ahir diumenge als 74 anys en un hospital de Màlaga.

El que fora durant set anys director titular de l’Orquestra de València era fins ara l'únic supervivent de la primera generació de directors d'orquestra espanyols verdaderament internacionals, conformada per Frühbeck de Burgos, López Cobos, el valencià García Navarro i ell mateix. El Palau de la Música l’havia convidat a dirigir un concert esta temporada al capdavant de la seua orquestra.

Un canvi radical

La seua arribada al podi de l'Orquestra de València en 1997 va suposar un canvi radical en la programació i forma de treball de la formació titular del Palau de la Música, que es va centrar a recuperar el repertori clàssic i primer romanticisme.

“Guarde magnífics records de la meua relació amb l’Orquestra de València -assegurava el mestre en una entrevista a este periòdic en 2021-. Va ser un temps molt productiu per a l'orquestra. Junts vam aconseguir èxits internacionals que fins llavors no s'havien pogut imaginar”.

D'aquell període al capdavant de l'orquestra del Palau, Gómez-Martínez considerava “determinants” la intervenció de l’OV en el Festival Internacional de Schleswig-Holstein i la seua gira de concerts per Alemanya. “La qualitat de l'orquestra va augmentar considerablement, gràcies als esforços de tots els seus components i al treball en comú que vam fer amb l'objectiu d'elevar al màxim el prestigi i la vàlua de l'agrupació”, subratllava.

Una vocació precoç

Nascut en 1949 en el si d'una família de músics, la precoç vocació de Gómez-Martínez li va fer empunyar la batuta per primera vegada als set anys i a obtindre el títol de professor de piano en el conservatori de Granada als 13. Alumne a Viena del gran Hans Swarowsky, va debutar com a director en 1973 a Àustria, i en 1975 a Espanya, en el marc del Festival de Música i Dansa de Granada.

Convidat pels teatres més famosos del món, ha dirigit en els festivals de Berlín, Viena i Munic entre altres i prestigioses orquestres com la Filharmònica de Viena, l'Orquestra Gewandhaus de Leipzig o la Staatskapelle de Dresden. Entre els anys 1984 i 1987 Gómez-Martínez va ser director titular de l'Orquestra de Radiotelevisió Espanyola (RTVE).

Al llarg d'una trajectòria de més de cinc dècades, Gómez-Martínez va desenrotllar una intensa activitat internacional que el va posar al capdavant d'algunes de les més destacades formacions europees i americanes. Entre les seues titularitats internacionals es compten la direcció general de música de Mannheim (1990-1993), la direcció artística i musical de la New Finnish Opera Hèlsinki (1993-1996), la titularitat de l'Orquestra Simfònica d'Hamburg (1992-2000), la direcció general de Música del Teatre de Berna (2000-2004) i la direcció musical de l'Orquestra del Festival de Pasqua de Bayreuth.

La memòria prodigiosa

Gómez-Martínez era posseïdor d'una prodigiosa memòria que li permetia dirigir sempre sense partitura. “Sempre he considerat que no és necessari dirigir de memòria per a ser un bon director d'orquestra -explica a Levante-EMV en 2021-. Si en el meu cas tinc la sort de dominar les obres de memòria quan he acabat la seua anàlisi musical profunda, només es tracta d'un do natural (com qui té els cabells rojos o una vista agudíssima), que m'ajuda a poder observar millor els executants i ajudar-los amb més agilitat en els casos necessaris. Però no ho considere un mèrit especial, perquè no em costa el menor esforç”.

Gómez Martínez va fer així mateix incursions en el terreny de la composició. Entre les seues obres es compten Simfonia del descobriment (1992), composta amb motiu del quint centenari del descobriment d'Amèrica, un concert per a piano i un altre per a violí, així com l'òpera Atallah, composta en 2010.

En la seua discografia destaquen un Barber de Sevilla amb Elina Garanca (Sony), la integral dels concerts per a piano d’Heitor Villa-Lobos amb Cristina Ortiz (Decca), un monogràfic orquestral dedicat a Joaquín Turina (MDG) o la Missa de rèquiem de Donizetti amb Ceryl Studer (Orfeu).