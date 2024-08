Perseids: quan comença la pluja d'estreles de les Llàgrimes de Sant Llorenç?

La pluja dels Perseids és una pluja de meteors (comunament coneguts com a "estreles fugaces") que succeeix tots els anys cap al 12 d'agost. Els Perseids també reben el nom popular de 'Llàgrimes de Sant Llorenç' per la seua proximitat al 10 d'agost, dia de la festivitat d'aquest màrtir espanyol, que va morir abrasat.

Els Perseids són visibles des de tot l'hemisferi nord en ple estiu. Es tracta de xicotetes pedres arribades de l'espai que interaccionen amb l'atmosfera, i per això s'incendien fins que, finalment, es desintegren. Les velocitats amb què arriben aquests meteors són altíssimes, perquè poden superar els 50 quilòmetres per segon.

La seua taxa d'activitat, és a dir, el nombre d'estreles fugaces que poden veure's, pot arribar a les 200 per hora. Ara bé, cal advertir que sovint no es compleixen aquestes previsions tan elevades.

Encara que el seu moment de màxima activitat té lloc en les nits de l'11 al 13 d'agost, els Perseids comencen habitualment a veure's cap al 17 de juliol i acaben cap al 24 d'agost. Per tant, en aquests moments ja s'estan observant en el cel nocturn.

Un perseid travessa el cel nocturn / ESO

El nom de Perseids prové del fet que les seues estreles fugaces semblen sorgir d'un punt situat en la constel·lació de Perseu, i des d'allà parteixen en totes direccions a través del firmament.

Per a observadors a les nostres latituds, 40° nord, el punt d'origen dels Perseids se situa per damunt de l'horitzó durant tota la nit.

Què s'espera en 2024?

En 2024 el màxim dels Perseids es produirà oficialment el dia 12 d'agost entre les 15 i les 18 hores de temps oficial peninsular, encara que dies abans i després podrem continuar gaudint d'aquest espectacle, i això encara que enguany hi haurà lluna en quart creixent durant el dia de màxima activitat, la qual cosa pot deslluir lleugerament aquesta pluja d'estreles per la llum que emet el nostre satèl·lit.

Punto del quan 'ixen' els Perseids / Stellarium

De totes maneres, és una pluja forta, i sol presentar pics d'activitat fora fins i tot del màxim, per la qual cosa en les nits entorn d'aquesta data podria apreciar-se un bon nombre de meteors, particularment després de l'ocàs lunar.

Com s'originen?

Els cometes, segons descriuen les seues òrbites al voltant del Sol, van llançant a l'espai una reguera de gasos, pols i enderrocs (materials rocosos) que romanen en una òrbita molt similar a la del cometa progenitor, explica l'Institut Geogràfic Nacional (IGN).

“Cada cometa va formant així un anell en el qual es troben distribuïts nombrosos fragments cometaris. Quan la Terra, en el seu moviment entorn del Sol, troba un d'aquests anells, alguns dels fragments rocosos (meteoroides) són atrapats pel seu camp gravitatori i cauen a gran velocitat a través de l'atmosfera, formant una pluja de meteors. La fricció amb els gasos atmosfèrics calcina i vaporitza els meteors que apareixen brillants durant una fracció de segon formant el que popularment denominem estreles fugaces. No es tracta, per tant, d'una estrela, sinó d'una partícula de pols incandescent”, assenyala l'IGN en la seua pàgina web.

Un perseid, observat des de l'Estació Espacial Internacional / NASA

L'altura a la qual un meteor es fa brillant depén de la velocitat de penetració en l'atmosfera, però sol estar entorn dels 100 quilòmetres. No obstant això, l'alta lluentor i la gran velocitat transversal d'alguns meteors ocasionen un efecte espectacular, causant la il·lusió en l'observador que estan molt pròxims.

Els meteoroides de massa menor al quilogram es calcinen completament en l'atmosfera, però els majors i més densos (de consistència rocosa o metàl·lica), formen meteorits: restes calcinades que cauen sobre el sòl.

El cometa responsable d'aquesta pluja d'estreles

Per tant, hi ha un cometa responsable de les Llàgrimes de Sant Llorenç. Cada any, a principis d'agost el nostre planeta creua l'òrbita del cometa 109P/Swift-Tuttle, que té un període de 133 anys i que va passar prop del Sol per última vegada en 1992. Aquesta òrbita està plena de partícules xicotetes, com a grans d'arena o menors, que han sigut alliberades pel cometa en els seus passos anteriors. Quan una d'aquestes partícules, que van formar en el seu moment la cua del cometa, entra en l'atmosfera terrestre a gran velocitat, la fricció la calfa fins a vaporitzar-la a gran altura.

La corresponent pluja de meteors sembla tindre un únic centre d'origen, un punt del qual semblen sorgir totes les estreles fugaces. Eixe punt es denomina "radiant" i la seua localització s'utilitza per a nomenar la pluja d'estreles. Així doncs, els Perseids tenen el seu radiant en la constel·lació de Perseu.

Com veure els Perseids?

Qualsevol lloc d'observació és bo, sempre que existisca un cel fosc, lliure de contaminació lumínica. “És preferible observar des d'un lloc que tinga pocs obstacles per a la vista (com a edificis, arbres o muntanyes), i no utilitzar instruments òptics que ens limiten el camp de visió”, assenyala l'Institut Geogràfic Nacional.

Encara que els Perseids semblen vindre de la constel·lació de Perseu (d'ací el seu nom), es poden veure en qualsevol part del cel. Convé dirigir la mirada cap a les zones més fosques, en la direcció oposada a la posició de la Lluna si l'observació es realitza quan aquesta siga present. El més còmode és tombar-se i esperar que la vista s'acostume a la foscor.

El cometa responsable dels Perseids / Agencias

No es necessita cap instrument, ni telescopi ni prismàtic, per la senzilla raó que és impossible saber quan i on apareixerà cada meteor i, a més, seria impossible apuntar cap a ell, donada la seua breu duració.

El nombre de meteors observables per hora és molt variable. En un lloc ben fosc i amb el radiant alt sobre l'horitzó pot superar el centenar. No obstant això, el nombre de meteors observats per hora pot variar molt ràpidament segons varia la densitat de fragments en l'estel del cometa, per això les prediccions concretes sobre nombre específic de meteors depenent del dia i l'hora són difícils de realitzar i solen estar afectades d'una incertesa alta.

