El sector alacantí del vi preveu la pitjor collita de raïm de la història

La sequera està tenint uns efectes terribles sobre l'agricultura de la província d'Alacant. Pràcticament tots els cultius han patit les conseqüències de la falta de pluges, sent el raïm per a vinificació l'última a sumar-se a la llarga llista de damnificats. I és que el sector provincial del vi preveu per a enguany la pitjor collita de la història, una producció que es reduirà al voltant d'un 30 % en relació amb l'exercici anterior i que, per tant, es quedarà per davall dels 19 milions de quilos. La Unió insistix a reclamar ajudes a les diferents administracions per als agricultors.

Es veia vindre i, al final, ha acabat succeint. Els diferents cellers de la província d'Alacant, així com les organitzacions agràries, estaven alertant que l'extrema sequera estava posant contra les cordes les vinyes, arribant fins i tot a assecar ceps en alguns enclavaments. Doncs bé, els pitjors presagis s'han acabat complint, i ja es pot anticipar que la província registrarà la pitjor collita de la història.

Així ho assenyalen des de la Denominació d'Origen Protegida (DOP) Vins d'Alacant, des d'on es ressalta que l'absència de pluges ha posat en màxima alerta i dificultats les històriques vinyes de la província. La previsió és que la campanya siga inferior al mínim registrat l'any passat, que ja a penes va superar els 19 milions de quilos. Caldrà esperar fins a novembre per a tindre el balanç final, tenint en compte que la verema en la zona es prolonga fins a tan tard per la diversitat de varietats i el llarg cicle de maduració de la monestrell.

Cal ressenyar que la DOP d'Alacant suma en l'actualitat unes 10.500 hectàrees de vinya repartides en set comarques, com són el Mitjà, Alt i Baix Vinalopó, l'Alcoià, el Comtat, la Marina Alta i, en menor mesura, la Marina Baixa. El major volum de producció correspon als vins negres, si bé en els últims anys els blancs i rosats han anat guanyant posicions en els mercats. La verema ja s'ha iniciat en alguns punts del Vinalopó, i en breu s'iniciarà també a la Marina Alta.

Amb tot, la d'Alacant no és l'única província que s'ha vist afectada per la sequera, ja que segons un comunicat difós per la Unió, en el conjunt de la Comunitat Valenciana s'assistirà a la pitjor campanya dels últims 30 anys. D'acord amb les dades aportades, si en la DOP d'Alacant la reducció en relació amb 2023 serà del 31 %, en la d'Utiel-Requena i València serà del 30 %, i en la de Castelló, del 27 %.

En el costat positiu de la campanya, la Unió destaca la bona qualitat del raïm i l'absència de problemes sanitaris greus per malalties o fongs.

La Unió demana ajudes

En relació amb els preus, l'organització parla d'un cultiu rendible en el raïm blanc per a l'elaboració de cava. Per a la resta, altre raïm blanc o varietats de raïm negre, la Unió assegura que no cobrixen ni els costos de producció.

És per això que insistix a reclamar ajudes extraordinàries a les diferents administracions, Conselleria i Ministeri d'Agricultura. Així, recorda que un recent estudi quantificava en 24 milions les pèrdues per als viticultors de la Comunitat.