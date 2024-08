La sincro d'Espanya enlluerna i ja somia amb les medalles

No hi havia més que veure a Mayu, la seleccionadora espanyola, com aplaudia a les seues nadadores. Ella, sempre discreta, afectuosa amb els qui comparteix tantes alegries i llàgrimes en eixes jornades d'entrenament que mai semblen tindre fi, aplaudia emocionada. Perquè res va fallar. Tot va eixir tal com esperava. Espanya va enlluernar en el Centre Aquàtic de Saint-Denis en la rutina tècnica, la primera de les tres (aquest dimarts la lliure, el dimecres l'acrobàtica) amb les quals es calcularà la mitjana per a aconseguir la medalla. Segones en la classificació i només per darrere de la Xina, la gran favorita, les espanyoles tingueren l'arrancada somiada.

L'equip espanyol de natació artística, una vegada van superar el període d'aprenentatge amb el qual va començar el seu retorn a les altures en els Jocs Olímpics de Tòquio (llavors, només va poder ser sèptima), va iniciar aquest dilluns el seu definitiu assalt a eixa elit de la qual es va veure apartada després de l'eixida de referents històrics com Gemma Mengual, Andrea Fuentes (ara seleccionadora dels Estats Units), Ona Carbonell o l'exseleccionadora Anna Tarrés, hui en eixe equip xinés que encara no sembla assolible. Però Espanya, liderada per la japonesa Mayuko Fujiki, una entrenadora que ha sabut teixir amb els anys i summa paciència un projecte que va semblar perdut, torna a competir amb les millors. Per alguna cosa va ser campiona del món en rutina tècnica fa un any, i plata aquest 2024.

Continuïtat

Però res com uns Jocs per a provar si tot allò podia tindre continuïtat en un escenari molt diferent, per molt que Rússia, durant tant de temps gran dominadora, no participe.

Iris Tió, Allisa Ozhogina, Paula Ramírez, Txell Ferré, Marina García Polo, Lilou Lluís, Meritxell Mas i Blanca Toledà van brodar el seu exercici al ritme del 'Mambo' de Leonard Bernstein de West Side Story. Després d'una eixida espectacular, i amb una expressió artística difícil d'igualar pels seus contrincants, Espanya va eixir neta d'eixos 'base marks' que han revolucionat la natació artística. És a dir, penalitzacions que naixen de no complir amb el grau de dificultat. La dificultat més alta de totes les presentades era la d'Espanya (51,150). Amb una puntuació de 287,1475, només la Xina d'Anna Tarrés (313,5538) va aconseguir llevar-los la primera plaça gràcies al fet que els van superar tant en els elements com en la impressió artística.

Però Espanya va poder traure suficient avantatge a les qui semblaven les seues dos immediates perseguidores, Itàlia (277,8304) i França (277,7925), per a continuar sospirant per una medalla olímpica. El primer pas, potser el més difícil perquè serveix per a valorar l'estima dels jutges, ja està donat.

Només va haver de lamentar Espanya que, després d'acabar la sessió, tant el Japó com els Estats Units reclamaren les seues puntuacions, obtenint el plàcet dels jutges. L'equip asiàtic va créixer fins als 284,9017 punts, a poc més de dos d'Espanya, i l'americà fins als 282,7567, a prop de quatre i mig.