Teulada Moraira es queda sense aigua potable

Teulada Moraira és el primer poble de la Marina Alta que pateix amb tota cruesa l'escassetat d'aigua i la prolongada sequera. L'alcalde, Raúl Llobell, acaba de fer públic un bàndol en el qual anuncia restriccions que ja són serioses, restriccions que pateixen directament els veïns: ja no poden beure aigua de l'aixeta. El Centre de Salut Pública ha declarat "no apta per al consum" l'aigua que se subministra en "les zones Teulada 1-Nucli urbà i altres entitats i Teulada 3-Armella Moraira". Així les coses, l'aigua que arriba a les cases del nucli urbà de Teulada i del nucli urbà de Moraira ja no és potable.

En el bàndol s'aclarix que el subministrament no s'ha d'utilitzar per a beure, cuinar i preparar aliments. Sí que es pot emprar per a la higiene personal.

Elevada demanda d'aigua

Les restriccions arriben just quan ha començat agost, el mes més fort de la temporada turística. L'ocupació i la demanda d'aigua són altíssimes. Fins ara aquest municipi havia esquivat l'escassetat d'aigua (la del seu aqüífer s'hi havia salinitzant) comprant cabals de la dessaladora de Xàbia.

El subministrament sí que és potable en Benitatxell

El Poble Nou de Benitatxell també pertany al mateix consorci d'aigües que Teulada. Les analítiques han confirmat que allí el subministrament continua sent potable, però s'ha detectat un "excés de l'element sodi derivat de la intrusió d'aigua de la mar" en l'aqüífer a conseqüència de la sequera. L'aigua que raja de les aixetes "es troba dins dels llindars que determinen que l'aigua continua sent potable, però amb excés de sodi, que limita el seu ús per a ser consumida a persones que tinguen una recomanació mèdica de dietes baixes en sodi", ha aclarit l'ajuntament.