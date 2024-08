Acusen de desordes públics al jove que va provocar el pànic en el TRAM a Alacant

No va passar cap desgràcia personal, però va poder passar i este dimarts #a la vesprada es van viure moments de pànic en el TRAM a Alacant quan els passatgers van creure que un dels usuaris pretenia fer explotar un artefacte que portava en la seua motxilla. El causant de la falsa alarma de bomba és un jove de 26 anys que va assegurar als agents que li van detindre que pateix problemes mentals i va negar haver dit que portara un artefacte explosiu. Siga com siga, els passatgers van eixir del túnel per les vies del TRAM.

La investigació posterior a la detenció del jove ha sigut assumida per agents de la Brigada d'Informació de la Policia Nacional, els quals l'han acusat d'un delicte de desordes públics i han analitzat les càmeres de gravació de l'interior del tramvia.

Motxilla al sòl

En les imatges s'aprecia com el jove tira una motxilla al sòl i instants després corre el pànic entre els passatgers i diversos activen el fre d'emergència per a eixir del comboi.

El TRAM de la línia 3, que uneix Alacant i El Campello, es va detindre en el túnel entre les parades de Sangueta i La Illeta. Un segon comboi que circulava en sentit contrari també es va detindre.

En l'incident van ser desallotjats més de 200 passatgers. La circulació es va restablir mitja hora després de disparar-se les alarmes, que van provocar, a més, els desallotjaments de les estacions de la Plaça dels Estels i Mercat.