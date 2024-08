Alacant busca empresa per a gestionar i instal·lar els Punts Violeta

Alacant inicia el procés per a seleccionar a una empresa que gestione els Punts Violeta. Després de l'acord de l'equip de govern (PP) amb Compromís per a aprovar la nova ordenança de Via Pública, després que Vox sol·licitara als populars aprovar una esmena que eliminava els Punts Violeta, ara la Junta de Govern Local aprova la convocatòria per a contractar el servici d'instal·lació i gestió dels Punts Violeta. Aquests punts, dissenyats per a oferir informació, sensibilització, prevenció i atenció davant agressions sexistes, preveuen començar a implementar-se aquest mateix any durant les festes de Nadal i Nit de cap d'any de 2024.

La Junta de Govern Local ha aprovat els plecs de prescripcions tècniques i clàusules administratives necessàries per a iniciar un procediment obert simplificat d'adjudicació d'un contracte que tindrà una duració inicial de dos anys, amb la possibilitat de prorrogar-se per altres dos anys addicionals. El pressupost base de licitació és de 76.386,21 euros, incloent-hi l'IVA, encara que l'acord inclou que s'admetran proposicions econòmiques a la baixa, que permetran a les empreses interessades presentar ofertes competitives.

La despesa aprovada en aquest acord arreplega que per als mesos que resten de 2024 hi haja una despesa de 1.371,06 euros mentre que per a les anualitats de 2025 la despesa podrà ser de 36.946,62 euros i per als mesos de l'any 2026 la partida puga ser de 38.058,53 euros.