Carolina Marín: "El moment en el podi és un dels gestos més bonics que han tingut cap a mi mai"

Carolina Marín ja està a Espanya, "destrossada" i amb el pitjor pronòstic que podia tindre el seu genoll: trencament del lligament creuat. No obstant això, la de Huelva no ha volgut oblidar a totes les persones que s'han bolcat amb ella i que han volgut enviar-li un missatge de suport en aquests durs moments, després d'haver de retirar-se per una dura lesió en el seu camí a la final olímpica.

"El diumenge vaig patir un dels moments més difícils de la meua vida". Així comença l'escrit que l'esportista d'elit ha compartit amb els seus seguidors de les xarxes socials. Acompanyat d'una foto en la qual es pot veure el dolor de la lesió i el desconsol per haver d'abandonar la competició olímpica amb tantes possibilitats de guanyar una medalla, en el text, admet que encara li costa assumir tot el que li està passant.

"Han passat uns dies, però necessitaré més temps per a assimilar-ho bé. Supose que la vida ens posa en situacions que no volem viure i que ningú mereix, però hem d'assumir-ho i portar-ho de la millor manera possible".

Malgrat el sot esportiu que ha patit, la de Huelva ha aprofitat l'altaveu de les xarxes socials per a agrair tot el suport i les mostres d'estima rebudes des d'eixe fatídic moment. Des de la Casa Reial fins a altres companys olímpics, passant per personalitats de la cultura o la política, sense oblidar el suport etern de la seua ciutat, Huelva. Tots han tingut paraules per a Carolina i ella les ha rebudes. "Mai havia rebut tanta estima, està sent inabastable".

Un gran gest

No obstant això, hi ha un gest que ha commogut a la de Huelva i ha arribat de la persona, que en un principi, menys s'esperaria: la seua última rival, He Bingjiao. La xinesa, després de disputar la final -amb la lesió de Marín, accedia directament a la final olímpica-, va aconseguir la medalla de plata i en pujar al podi va voler tindre un detall amb Carolina Marín, i va posar al costat de la seua medalla amb un pin del comité espanyol.

He Bingjiao posa amb el pin espanyol després d'haver guanyat la medalla de plata. / AP

"Segur que em deixeu destacar a una persona: vaig animar He Bingjiao a disputar un bon partit en la final, perquè l'esportivitat estava per damunt de tot. Però el moment en el podi és un dels gestos més bonics que han tingut cap a mi mai i sempre li estaré increïblement agraïda", ha escrit Carolina.

Una dura recuperació per davant

Aquest gest d'increïble esportivitat no oculta la difícil etapa que ha d'afrontar ara la de Huelva. "No m'agradaria acabar sense recordar que de vegades usem l'esport com a exemple per a la vida. I el diumenge també va anar així: si treballes intensament i t'esforces més que ningú a complir els teus somnis, aquests es poden fer realitat. Però no sempre ocorre".

Una dura reflexió per part de Carolina, que ja en terres espanyoles començarà amb la recuperació del seu genoll, amb la idea, esperem, de poder tornar-la a veure en el més alt nivell, eixe que l'ha portada al més alt del podi en moltíssimes ocasions, gravant el seu nom en el bàdminton, no només a Espanya, sinó convertint-se en una de les esportistes més destacades d'aquest esport a nivell internacional.

"Jo sí que vaig complir els somnis de la xiqueta que va eixir de Huelva fa molt temps, però tenia uns altres per complir. No passa res, la vida segueix i jo continuaré buscant els meus somnis. Ara comença un altre camí, però que ja conec...".