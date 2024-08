Compromís demana que s'eximisca els veïns de Teulada Moraira de pagar l'aigua mentre no siga potable

Compromís, en l'oposició a Teulada Moraira, ha pres la iniciativa i ha forçat la convocatòria d'un ple extraordinari perquè l'ajuntament adopte mesures urgents per a ajudar els veïns en plena crisi hídrica (la major part del municipi, inclòs el nucli urbà de Teulada, està sense aigua potable des de divendres). Els valencianistes retrauen al govern local, del PP, el seu "silenci" en els primers dies que el poble ha estat sense subministrament potable. "El govern local, encapçalat per l'alcalde Raúl Llobell, no ha actuat amb previsió i, ara que s'ha declarat que l'aigua en unes certes zones del municipi no és potable, no ha proporcionat informació suficient sobre les causes, els riscos i la duració" de la crisi hídrica.

Compromís lamenta que 72 hores després de declarar-se que l'aigua no era potable "no tenim ni una sola mesura sobre la taula".

El ple que ha forçat l'oposició definix punts molt clars. El primer és que l'alcalde done explicacions i avance les mesures que el consorci d'aigües Teulada-Benitatxell i l'empresa Hidraqua adaptaran. No obstant això, els valencianistes ja plantegen algunes possibles mesures. Demanen que se suspenga la facturació del servici d'aigua potable als veïns mentres no els arribe a les aixetes aigua apta per al consum. També reclamen que es facilite l'accés als veïns a "fonts" d'aigua potable. Proposen que es distribuïsca aigua embotellada i s'instal·len punts de subministrament temporal.

Veïns que este matí carregaven marraixes en els supermercats també han demanat que s'instal·len dipòsits d'aigua potable als carrers.

"La salut i el benestar dels veïns"

Compromís també reclama que es donen explicacions detallades de la gestió que han efectuat Hidraqua i el consorci d'aigües de Teulada-Benitatxell. Demanen que es convoque una junta extraordinària per a abordar una crisi que, recorden, "afecta directament la salut i el benestar dels nostres ciutadans".