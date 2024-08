Creu Roja rescata 226 persones a les platges valencianes

Creu Roja ja ha registrat a la Comunitat Valenciana un total de 4.357 assistències sanitàries de caràcter lleu -com ara ferides, picades i al·lèrgies, insolacions- i 226 rescats a persones en risc d'ofegament.

Són dades fins al 31 de juliol de 2024, en l'equador de la temporada alta de platges, corresponents a la labor comptabilitzada en les 29 platges en les quals Creu Roja presta els servicis de socorrisme per a diferents ajuntaments de la Comunitat Valenciana.

Des de l'entitat subratllen que els riscos estan presents en tots els banys, fins i tot quan hi ha bandera verda, i poden produir-se des de ferides, picades d'insectes, contactes amb meduses fins a lesions medul·lars. Per contra, els rescats a persones en risc s'efectuen majoritàriament en dies en què oneja bandera groga i fins i tot roja, a pesar que en esta última està prohibit el bany, informa Europa Press.

177 banderes roges

De fet, en estes setmanes d'activitat des que arrancara el servici preventiu de salvament i socorrisme, s'han registrat 174 banderes roges (ha onejat un 10 % dels dies), 677 grogues (un 39 %) i 884 verdes (51 %).

"La part positiva és que la professionalitat, preparació i rapidesa dels nostres equips de socorrisme ha aconseguit salvar la vida a 226 persones, però estes dades també ens demostren que és necessari continuar insistint en els missatges de prevenció i prudència de banyistes", apunta el director d'Emergències de Creu Roja a la Comunitat Valenciana, Javier Gandia.

L'objectiu dels equips de socorrisme és el de garantir la seguretat i el benestar dels milers de visitants que gaudixen de les costes durant la temporada d'estiu. A Espanya, amb quasi 1.500 professionals capacitats, l'organització desplega un equip multidisciplinari que inclou socorristes aquàtics, personal sanitari, de conducció i d'embarcacions en més de 225 platges al llarg del litoral espanyol, un total d'elles en territori valencià.

A més de la labor de salvament i socorrisme, Creu Roja desenrotlla una labor fonamental per a assegurar el bany a persones amb discapacitat o mobilitat reduïda. Fins a la data, a les platges on Creu Roja està present a la Comunitat Valenciana, s'han comptabilitzat 6.184 assistències socials per a facilitar el bany a persones amb problemes de mobilitat.

Esta labor s'efectua per mitjà de cadires amfíbies, crosses o caminadors, elements amb els quals el personal especialitzat de bany adaptat compta per a contribuir al fet que les persones amb mobilitat reduïda i els seus familiars gaudisquen d'este moment d'oci, amb la seguretat i el respir que els permet este servici.

Localització de menors

Les intervencions de Creu Roja en les platges espanyoles, que no es limiten a tractar picades, esquinços, luxacions i altres emergències mèdiques, també inclouen activitats educatives, de prevenció d'accidents i pel medi ambient. L'organització educa i mobilitza recursos per a la recol·lecció de plàstics i la neteja costanera, a més de la feina de casa de primers auxilis i salvament, i exercix un paper essencial en la busca i localització de persones extraviades (fins al moment s'han localitzat 156 menors a la Comunitat Valenciana).

Així mateix, el personal de la platja fa una "intensa" labor preventiva amb la comunitat i oferix, al llarg de la temporada, recomanacions per a evitar colps de calor, talls de digestió i lesions per animals marins, entre altres precaucions.

Igualment, els rescats i les assistències a embarcacions o els rescats durant pràctiques esportives en la mar estan presents en l'activitat del dia a dia, on a vegades és necessari traslladar les víctimes als hospitals.

La capacitat de resposta ràpida és crucial en situacions d'emergència a la platja. Per això, els equips de Creu Roja estan equipats amb tecnologia avançada i vehicles d'intervenció ràpida per a atendre des de rescats en l'aigua fins a situacions mèdiques d'emergència en l'arena, conclouen.