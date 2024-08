Cuidadors: habilitats, experiència i formació, claus per a l'èxit i l'estabilitat laboral

A l'hora de cuidar persones majors o que tinguen algun grau de dependència serà indispensable, en moltes ocasions, fer una sèrie de posicions amb elles que faciliten l'assistència o servisquen per a millorar l'evolució d'un postoperatori.

En l'àmbit de la cura de persones majors en la llar, la formació i el coneixement especialitzat són essencials per a garantir un benestar òptim i previndre complicacions. Entre les competències fonamentals que han de dominar les cuidadores destaquen les principals posicions anatòmiques: posició Fowler, posició Trendelenburg i decúbit supí. Estes posicions són crucials per a manejar diverses situacions de cures i proporcionar comoditat i seguretat als adults majors.

Este tipus de posicions són les convenients per a manejar un pacient que es troba en un llit o per a evitar úlceres per pressió de malalts que requerixen cures especials. Trendelenburg, Fowler o decúbit supí són algunes de les posicions anatòmiques bàsiques per a persones que es troben enllitades i que els cuidadors a domicili han de saber fer a les persones que atenen.

Posició Fowler

La posició Fowler és una postura en la qual el pacient es troba semiassentat, amb la capçalera del llit elevada entre 45 i 60 graus. Esta postura és especialment útil per a situacions com puguen ser visualitzar la televisió, a més de per a:

Millorar la respiració: facilita l'expansió pulmonar i és ideal per a persones amb problemes respiratoris com EPOC o insuficiència cardíaca.

Aconseguir un millor drenatge després d'intervencions quirúrgiques.

Afavorir la digestió: ajuda a previndre el reflux gastroesofàgic pel fet que l'estómac se situa més en vertical i facilita l'absorció de nutrients, especialment en aquells que tenen dificultats per a engolir.

Promoure la comoditat: és una postura còmoda per a la lectura, l'alimentació i altres activitats diàries, millorant la qualitat de vida del pacient.

Es tracta d'una de les posicions més segures per a la majoria de persones majors que requerixen passar molt de temps enllitades, encara que sí que és cert que és convenient tindre en compte les diferents condicions mèdiques individuals i adaptar esta posició a les necessitats de cada persona.

L'única contraindicació que podria incloure la posició Fowler és que esta postura exercix una major compressió en les àrees sacra i isquiàtica a causa de la pressió del pes corporal en la part superior del cos, alguna cosa que pot dificultar la circulació de la sang.

Posició Trendelenburg

La posició Trendelenburg obliga la persona a estar ficada al llit sobre la seua esquena, amb el llit inclinat de manera que els peus estiguen més elevats que el cap. Esta posició té aplicacions específiques, com ara:

Millorar la circulació sanguínia: beneficia pacients amb hipotensió, ajudant al fet que la sang fluïsca cap als òrgans vitals.

Millora d'hemorràgies

Maneig de xoc: pot ser útil en casos de xoc per a mantindre la perfusió cerebral i d'altres òrgans vitals.

No obstant això, com a cuidadors, cal ser conscients dels possibles riscos que comporta dur a terme esta postura anatòmica, sobretot si no es té la suficient formació per a emprar-la, ja que inclou contraindicacions com ara complicacions respiratòries i canvis hemodinàmics. L'avaluació de riscos i beneficis és essencial abans de decidir el seu ús. Per exemple, en persones amb hipertensió no serà eficaç la seua millora de la circulació.

Cal recordar que la posició Trendelenburg sempre cal executar-la amb una aprovació mèdica prèvia, amb l'equipament adequat com ara coixins o coixins que permeten elevar els peus de la persona enllitada, així com amb una correcta formació sobre la seua posada en marxa.

Posició decúbit supí

La posició de decúbit supí és l'última de les postures anatòmiques bàsiques que tota cuidadora de persones majors o que estiguen en situació de dependència hauria de conéixer. Esta es produïx quan la persona enllitada es troba ficada al llit cap amunt, completament horitzontal. És una posició bàsica però de summa importància per a:

Higiene personal: facilita la realització de la neteja general del cos o el canvi de bolquers.

Administració de medicaments: es tracta d'una postura anatòmica ideal per al subministrament de medicaments via oral.

Descans i recuperació: proporciona una posició neutral per al descans i la recuperació després de cirurgies o procediments.

És una posició molt adequada per a la cura i higiene diària de la persona enllitada, a més de ser molt còmoda per a llargs períodes de descans.

En este sentit, una cuidadora de persones majors pot créixer professionalment mitjançant la formació en estes àrees de vital importància per a l'assistència domiciliària. En unes certes ocasions s'haurà de fer front a la col·locació d'individus en llits a causa d'alguna mena d'afecció, amb el conseqüent maneig de la situació. Com a cuidadors, serà d'un valor afegit conéixer este tipus de posicions anatòmiques bàsiques, ja que estes tècniques poden ajudar a previndre complicacions, millorar la comoditat d'una persona enllitada i facilitar l'atenció mèdica.

SOBRE AIUDO

En Aiudo tenim el propòsit de millorar la qualitat de vida de les persones majors acompanyant-les amb cuidadors especialitzats per a cada situació particular. El nostre objectiu és que els majors visquen de manera digna en el seu domicili sent atesos per un cuidador/a que s'integre dins del si de la família.

Aiudo naix per a professionalitzar un sector tradicional, informal i on hi ha un problema d'economia submergida. Els nostres cuidadors/ores són el nostre major valor. Per això només comptem amb cuidadors professionals, amb referències i amb vocació.

Garantim qualitat de vida per al major, la seua família i per al cuidador, ja que estem compromesos amb les cures i amb l'ocupació digna i de qualitat.