Un dels terroristes detinguts a Viena anava a immolar-se enfront de l'estadi on estaven programats els concerts de Taylor Swift

El ministre de l'Interior d'Àustria, Gerhard Karner, va assegurar aquest dijous que "s'ha evitat una tragèdia" en els concerts de Taylor Swift a Viena atés que el principal sospitós tenia la intenció d'immolar-se enfront de l'estadi en el qual se celebraria l'espectacle.

"S'ha evitat una tragèdia" en els concerts de Swift però la situació és "seriosa", va assegurar *Karner, que va indicar que el principal sospitós ha confessat els seus plans i tenia avançada la fabricació d'un explosiu. La Policia no busca a altres sospitosos però les investigacions continuen.

L'objectiu, segons la Policia austríaca, era "matar-se a si mateix i a una gran multitud en el concert previst per a hui o demà". Després de conéixer-se les detencions, Taylor *Swift va anunciar ahir la cancel·lació dels tres concerts previstos en la capital austríaca.

Segons els investigadors, existeixen tres detinguts, un capitost de 19 anys, un segon sospitós de 17 anys que havia sigut recentment contractat com a integrant del dispositiu de seguretat privada del concert i un tercer menor de 15 anys. Eixe jove de 17 anys va ser detingut per equips antiterroristes en els voltants de l'estadi Ernst Happel i, pel que sembla, pretenia facilitar les accions del capitost.

En els registres es van trobar diverses substàncies, incloent-hi peròxid d'hidrogen així com dispositius tècnics i materials per a la fabricació de bombes, com a detonadors, cables i màquines per a iniciar una explosió. Entre el material confiscat, segons la Policia, també hi ha una sirena policial que se sospita es pretenia usar per a obrir-se camí i facilitar l'arribada al lloc de l'atemptat o la fugida.

Lleialtat a l'Estat Islàmic

Els detinguts s'havien centrat en els plans d'atemptat des de finals de juliol i el capitost de la cèl·lula havia jurat lleialtat al grup terrorista Estat Islàmic.

El jove de 19 anys detingut en Ternitz, a 65 quilòmetres de Viena, va renunciar al seu treball el 25 de juliol i va declarar que "tenia grans plans per al futur", segons va explicar a la premsa Franz Ruf, director general de Seguretat Pública. "Des de llavors, s'ha centrat en els preparatius per a un atemptat terrorista", va agregar Ruf, que va indicar que a més havien pres mesures per a canviar el seu aspecte físic.

Exterior del recinto donde se iban a celebrar los conciertos. / EFE

Imatge Editorial - Exterior del recinte on s'anaven a celebrar els concerts. / EFA

"Els resultats de la investigació mostren que es va utilitzar peròxid d'hidrogen com a precursor en la fabricació d'explosius, i este explosiu va ser efectivament fabricat. El principal sospitós de dènou anys ha confessat tot", va agregar el responsable policial.

*Ruf va indicar que la Policia no busca a més sospitosos ni existixen altres indicis concrets, però va subratllar, igual que *Karner, que de moment no cal baixar la guàrdia i les investigacions han de seguir.

Col·laboració internacional

El director del servici d'intel·ligència interna (*DSN), Omar *Haijawi-*Pirchner, va confirmar que la investigació es va produir gràcies a informació de servicis secrets estrangers i va dir que els joves, especialment el de 19 anys, s'havien radicalitzat en internet.

"Consumia i difonia molta propaganda, i com vam veure després de la confiscació del seu telèfon mòbil ahir, també descarregava i compartia constantment instruccions per a la fabricació de bombes", va explicar. "S'havia informat sobre la fabricació de bombes i els materials necessaris, i durant l'aplanament de la seua casa ahir es va trobar molt de material", va agregar.

En la confessió del gihadista de 19 anys s'indica que, a més dels explosius, pretenien atacar amb armes blanques als seguidors de *Swift que es trobaven als afores de l'estadi on s'anava a celebrar el concert. L'objectiu, segons *Haijawi-*Pirchner, era "matar-se a si mateix i a una gran multitud en el concert de hui o demà".

