Escriure un llibre en 11 minuts: la intel·ligència artificial desafia a la indústria editorial i el concepte d'autoria

La intel·ligència artificial s'ha instal·lat en les coses quotidianes i sembla poder colar-se en qualsevol racó. No és una cosa intrínsecament negativa o que calga témer: pot resultar útil per a facilitar les tasques més tedioses del dia a dia. I no, ara com ara la IA no posarà una llavadora, però sí que pot analitzar la quantitat i la delicadesa de les peces per a dosificar ella sola els productes necessaris, com ja ocorre amb alguns models a la venda. La tecnologia evoluciona en paral·lel a la societat, s'adapten l'una a l'altra. Ha sigut així i serà així sempre.

Després hi ha terrenys espinosos. Les professions artístiques, per exemple, estan entre les que se senten més amenaçades davant l'arribada de plataformes com ChatGPT, d'OpenAI. Si posem el focus sobre la literatura, la intel·ligència artificial ja és capaç d'escriure un text, crear personatges o fins i tot ajudar amb el bloqueig escriptor oferint idees per a continuar una trama. Fins fa no gaire, aquests generadors de text eren simplement un programari que permetia estalviar alguns minuts en el procés creatiu. No servien per a redactar textos complexos perquè no funcionaven de manera orgànica: els errors gramaticals, les faltes de cohesió i l'escriptura "robotitzada" que presentaven feien que es poguera identificar amb facilitat quan alguna cosa no estava escrit per un ésser humà. Això ha canviat. La intel·ligència artificial ha evolucionat fins al punt de poder escriure una novel·la sencera i que no siga tan fàcil percebre la seua naturalesa.

El cas d'Amazon

Que la llibreria d'Amazon és un bon lloc per a autopublicar-se no és novetat. És complicat trobar editorial per a escriptors novells, i KDP, la ferramenta de publicació de la plataforma, és una opció gratuïta i fàcil d'utilitzar amb un bon marge de benefici per als autors i un llarg etcètera d'avantatges. Toni Alcolea, fundador de l'editorial valenciana Olé Llibres i director de la llibreria Vol de Paraules, comenta que el que desentona, llavors, és la decisió d'Amazon de limitar a tres el nombre de llibres que poden autopublicar-se al dia. Però, qui pot publicar més d'un llibre, ja no al dia, sinó al mes? La resposta és incòmoda: ChatGPT.

Segons un informe de Reuters, a principis de 2023 ja hi havia més de 200 títols firmats per ChatGPT en Amazon. Ara hi ha més de 5.000. La plataforma de vendes s'ha convertit en l'escenari idíl·lic per a la publicació de llibres generats per intel·ligència artificial o en col·laboració amb ella, motiu pel qual s'haurien hagut de regular les publicacions per usuari, en un intent de protegir la literatura d'autoria humana.

L'autora independent Caitlyn Lynch realitzava la seua pròpia investigació fa un any. Va trobar que del top 100 llibres més venuts del gènere romàntic juvenil, només 19 estaven escrits per humans.

Si es fa una busca avançada escrivint “ChatGPT” en la casella d'autor, és quan apareixen eixos més de 5.000 títols en la web d'Amazon Espanya. I pugen tots els dies. Quant a temàtica, hi ha tota mena de llibres, des de títols que prometen ajudar a organitzar-se fins a obres en les quals la IA explica com funciona la mateixa IA. També poesia i narrativa infantil amb il·lustracions realitzades amb el mateix tipus de ferramentes. Una bona notícia per als autors espanyols és que, ara com ara, de tots els títols que apareixen firmats per ChatGPT o en col·laboració amb ell, només 51 estan en castellà.

No obstant això, l'ús d'intel·ligència artificial no sempre s'indica. Hi ha qui amaga la utilització d'aquestes ferramentes en llibres firmats amb el seu propi nom. Alcolea afirma que, com a editor, ha rebut textos escrits amb ferramentes com les d'OpenAI sense identificar: “Que jo haja detectat, no són molts. Però sí han arribat. A la meitat d'un text que em vaig rebre fa poc posava ‘comprovar enllaç’ i ‘enllaçar hipertext ací’. Ací és quan em vaig adonar que això no ho havia escrit un humà”.

Un llibre en 11 minuts

Mitjançant un procés semblant al de documentació, la IA s'entrena amb el que es coneix com a aprenentatge generatiu. Aquest entrenament implica l'exposició a vastes quantitats de text perquè la ferramenta aprenga a imitar diferents estils i formes d'escriptura. Rafael Soler, autor i vicepresident de l'Associació Col·legial d'Escriptors, afirma que “en aquest moment, la intel·ligència artificial està depenent dels escriptors. Està agafant les meues novel·les, els meus poemes, les meues declaracions… Amb els meus, els d'altres tres milions d'autors. En alimentar-se i aprendre amb això, ja està en condicions d'escriure una novel·la. Li dius la premissa argumental, l'estil, i ja està”. Esta tecnologia empra algorismes avançats per a analitzar i produir text coherent i contextualment adequat. L'executor proporciona prompts, és a dir, peticions específiques per a guiar la creació. Un exemple podria ser: "Escriu un text de 300 paraules sobre el canvi climàtic a l'estil de tal autor del segle XX". Com més detallada la petició, millor, ja que la precisió del prompt determina la qualitat i rellevància del text generat.

Existeixen autors que únicament publiquen títols escrits "a quatre mans" amb la IA: Barrett Williams és un exemple. Williams és director tecnològic en una empresa de servicis financers, però també escriptor autopublicat en Amazon, amb 3430 títols firmats per ell i la ferramenta d'OpenAI. Tots ells dividits en sèries i en format digital, amb tan sols 11 que es poden comprar en format físic. Van des dels 2 euros fins als 2,80 com a màxim, i tracten temes d'allò més variats. Entre ells, la intel·ligència artificial explicada per a principiants, consells per a cuidar als més majors, beneficis de l'homeopatia, com funciona el món de les criptomonedes, estratègies per a previndre el crim, idees per a decorar balcons i un etcètera que sembla no tindre fi. Tots estan, ara com ara, en anglés: ChatGPT for Regular Folks; Elements of Stillness: Mastering Zen Gardens for Mindfulness and Tranquility; Dementia Care Essentials: Practical Tips and Emotional Support o Yield Farming and Staking: A Beginner's Guide to Generating Revenue through Decentralized Finance.

Diferents portades de llibres firmats per Barett Williams i ChatGPT. / BARETT WILLIAMS I CHATGPT

En el seu compte de LinkedIn, Williams ha explicat com funciona esta “fàbrica de llibres” que ha creat. En primer lloc, ChatGPT selecciona el tema d'una llista elaborada per Williams i estableix el títol, subtítol i públic al qual anirà dirigit el llibre. A continuació, la IA selecciona a algun autor de best-sellers del New York Times per a imitar l'estil i procedir a l'escriptura. Una vegada acabat, elabora una llista de paraules clau per a la catalogació en Amazon. L'últim pas és crear la portada: ChatGPT envia la informació a DALL-E, generador d'il·lustracions també desenrotllat per OpenAI, perquè esta segona ferramenta elabore quatre portades diferents. Fins ara, tot el treball ha sigut realitzat sense intervenció humana més enllà de la llista de temes i el prompt inicial. Williams, com a “humà a càrrec”, ha de triar una de les il·lustracions, i és l'última funció que realitza en el procés. “El procés d'escriptura complet dura aproximadament 11 minuts. Després, fan falta altres 7 minuts de ‘treball humà’ per a publicar el llibre en Amazon. El meu objectiu és reduir eixos 7 minuts tot el possible”, confessa.

Redefinint el concepte d'autoria

Quan la intel·ligència artificial participa en l'escriptura d'un llibre, el concepte d'autor entra en joc i existeixen tres opcions: que recaiga en la mateixa IA, en la persona que l'alimenta amb els prompts o que es tracte de coautoria. Però el de l'autoria en relació amb l'escriptura amb IA és un tema que encara no està resolt, afirma Rafael Soler.

Segons el vicepresident d'ACE, la intel·ligència artificial porta amb si un gir de 180 graus en el que fins ara es coneixia com a autor. “El comú és que hi haja algú que escriga una novel·la i, després, un corrector d'estil que li tire una mà. Ara pot ocórrer el contrari: se li demana a la IA que escriga una novel·la seguint unes premisses, esta persona rep el producte i es converteix en una espècie d'editor que el millora un poc. Però ves a saber qui ha escrit això”. Montserrat Morata, escriptora, professora en la Universitat Complutense i investigadora en intel·ligència artificial, coincideix en el pantanós d'eixes categories: “Qui li demana a ChatGPT que escriga un llibre, encara que després faça una revisió d'aquest, no és autor. Com a molt és editor. Tot això ens portarà a redefinir conceptes: escriure no és sol fons, és forma. La literatura és l'art de comptar. No és què contem, sinó com ho expliquem. I això és el que defineix a l'autor”.

Aquest procés suscita la qüestió de si la IA està realment creant una cosa nova. No té per què tractar-se de plagi, dirien els defensors d'aquestes ferramentes, perquè fa el mateix que un escriptor quan s'inspira en l'obra d'un altre. Però apareix el concepte d'originalitat en l'equació i tornen els maldecaps. En un món en el qual tot sembla estar inventat, escrit i produït, trobar una idea nova pot resultar una odissea per a qui es dedique a la creació. Una plataforma com ChatGPT no té la capacitat de començar de zero: el que fa és combinar moltes opcions diferents creant alguna cosa que parteix d'una altra cosa quasi impossible d'identificar, jugant així, coincideixen Alcolea, Morata i Soler, amb els drets d'autor.

Una llei insuficient

La Unió Europea va aprovar a principis de juliol la Llei d'Intel·ligència Artificial, en la qual els professionals del sector artístic tenien posades moltes esperances. Però la regulació preveu una protecció mínima, segons ha deixat clar el Centre Espanyol de Drets Reprogràfics (CEDRO), l'associació que vetlla pels drets dels autors. “No serem capaços d'articular un esquema rigorós que passe per l'adreçador de drets d'autor versus intel·ligència artificial. En aquests moments estem perdent la batalla”, afegeix Rafael Soler. A grans trets, esta nova llei obliga al fet que els algorismes que s'entrenen de manera automàtica a partir de materials protegits complisquen uns certs requisits de transparència que garantisquen el respecte a la legislació europea en esta matèria. Els proveïdors informàtics hauran de publicar informes en els quals es detalle el contingut que s'ha utilitzat per a entrenar aquests models.

Amb esta mesura, s'espera que autors i editors puguen conéixer l'ús de les seues obres i exigir el respecte dels seus drets. A més, els continguts generats per IA sense intervenció humana que es publiquen amb la finalitat d'informar sobre assumptes d'interés públic hauran d'etiquetar-se perquè es puguen distingir d'aquells que han sigut elaborats mitjançant la creació humana. “Esta regulació només introdueix qüestions molt bàsiques sobre propietat intel·lectual. És important que Europa comence a contemplar en les seues iniciatives legislatives els drets d'autor com una condició necessària per a garantir el desenvolupament sostenible”, opina Javier Díaz de Olarte, director jurídic de CEDRO.

El gremi dels escriptors té dubtes respecte a la legislació, ja que considera que esta no protegeix enfront del contingut que no declara l'ús de ferramentes d'intel·ligència artificial. Malgrat tot, Alcolea tracta de mostrar-se positiu: “És molt complicat posar-li portes al camp. Però a poc a poc ens anirem protegint. Potser no tant en el jurídic, però es desenvoluparan ferramentes per a identificar intel·ligència artificial”. Aquestes aplicacions ja existeixen, si bé encara són molt millorables. “Ara mateix depenem del sentit comú per a veure contradiccions que puguen sorgir amb l'ús de la intel·ligència artificial, que encara no és perfecta i comet errors. Però això evoluciona: els textos que van eixir fa un any no tenen res a veure amb els que estan eixint ara, la progressió de millora de la IA és exponencial. D'ací a un any serà molt complicat detectar-la sense programari”, assegura Soler.

Per a combatre les mancances que la Llei d'Intel·ligència Artificial presenta quant a la indústria del llibre, Alcolea assegura que les empreses estan escrivint els seus propis codis de bones pràctiques. "És més una qüestió d'ètica", afirma. En la seua editorial es restringeix completament l'ús d'intel·ligència artificial, però sí que la utilitzen en la llibreria, encara que mai per a qüestions d'escriptura: tenen un robot humanoide, Petra, programat amb una IA desenvolupada per ells mateixos. Està en la secció infantil de Vol de paraules i ajuda als més xicotets a triar llibre. “Petra està programada per a portar la conversa a la literatura, però té la capacitat intel·lectual d'una xiqueta de huit anys. Quan alguna pregunta és més complexa, sempre redirigirà al client a un humà que siga a la botiga. I funciona bé, està agradant molt”, explica Alcolea. Un exemple que alguns usos de la intel·ligència artificial poden ser positius.

Toni Alcolea al costat de Petra, el robot programat amb intel·ligència artificial. / FERNANDO BUSTAMANTE

Mentre s'espera una revisió de la Llei d'Intel·ligència Artificial de la Unió Europea i el programari per a detectar contingut elaborat per esta mena de ferramentes acaben de desenrotllar-se, els experts tenen clar que només existeix un mètode de defensa: “llegir, llegir i llegir”, aconsella Montserrat Morata. “Tot està en la tradició. Absolutament tot està en la lectura. Si vens de la tradició literària, eres capaç d'enxampar poesia escrita per la màquina”, afegeix Soler. Tenim deures. La solució sempre ha estat en la literatura.