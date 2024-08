El Govern exigirà a Mazón adaptar la Llei de concòrdia al criteri de l'ONU per a evitar els tribunals

El Govern d'Espanya està ultimant l'enviament de la notificació oficial amb la qual convidarà a la Generalitat a asseure's a negociar canvis en la Llei de concòrdia, el pas previ previst en la llei per a evitar el recurs d'inconstitucionalitat, que Moncloa ha vingut avisant que interposarà si el Govern Valencià no fa marxa enrere en la redacció de la polèmica norma pactada per PP i Vox. Segons confirmen fonts del Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica, la comunicació serà remesa al Consell de Carlos Mazón "en les pròximes setmanes".

S'activarà en eixe moment el protocol previst en l'article 33.2 de la Llei orgànica del Tribunal Constitucional, que preveu la creació d'una comissió bilateral de cooperació per a evitar que casos com este, en els quals l'executiu central entén que una llei autonòmica contravé la Carta Magna, acabe en els tribunals. Recentment el Consell va acceptar modificar per esta mateixa via la seua Llei de pressupostos de 2024 per xocar amb la reforma laboral. Però el conflicte ara té menys component tècnic i més polític, per la qual cosa el consens no s'antulla tan senzill.

Ja amb la carta oficial sobre la taula, el president disposarà fins a finals d'octubre per a decidir si accepta la invitació al diàleg o si opta per la confrontació directa i envia el procés directe als tribunals, on també batalla ara mateix amb el Govern per diversos fronts: l'Albufera, la Llei d'amnistia i la no convocatòria de la Conferència de Presidents per part de Pedro Sánchez. Les dos últimes, en coordinació amb Génova i les autonomies del PP.

Recentment l'homòleg de Mazón a Aragó, el també popular Jorge Azcón, es va negar a negociar amb el ministeri la derogació de la llei de memòria de l'anterior executiu, ara suspesa cautelarment pel Constitucional. En sentit oposat, Extremadura ha renunciat a l'aprovació d'una altra llei similar a la valenciana després de l'eixida de Vox del govern de María Guardiola, mentres que Castella i Lleó l'ha deixada en l'aire.

La negociació pot arribar a abril

La data límit perquè el cap del Consell responga ve marcada per la pròpia Llei del Constitucional, que fixa el termini en tres mesos des de la publicació de la norma en qüestió en el butlletí autonòmic. El Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) la va arreplegar el passat 29 de juliol, 18 dies després de la seua aprovació en les Corts, per la qual cosa el límit és el 29 d'octubre.

En funció d'eixa decisió s'obriran llavors diferents escenaris. Si s'obri a negociar canvis, com ha donat a entendre el mateix Mazón en les últimes setmanes, s'activaria el fòrum de cooperació amb perfils tècnics de les dos administracions, on es buscaria l'entesa amb un termini màxim de sis mesos des de la resposta oficial de la Generalitat. Si el president apura els temps, el diàleg pot no començar fins a abril de 2025.

I si hi ha acord, el Govern desistirà del procediment legal i el Consell haurà de remetre la llei, amb les seues modificacions, de tornada a les Corts, que hauria de tornar a recolzar-la. Caldria veure amb quines majories. I si no s'aconseguix el consens, serà el Constitucional qui decidisca.

L'informe de l'ONU, la línia roja

El ministeri d'Ángel Víctor Torres confirma que en eixa negociació demanarà al Consell cenyir-se al criteri dels relators de l'ONU, que en el seu informe sobre la llei valenciana van retraure a PP i Vox que "desvirtua" el «reconeixement i l'atenció necessaris» a les víctimes del franquisme i la guerra civil en assimilar "les greus violacions de drets humans" comeses en estes etapes amb "un grup heterogeni de crims". També qüestiona que atorgue "el mateix règim de protecció" a estes víctimes que a les del terrorisme islàmic o etarra.