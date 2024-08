Kosmo i Khalan, els gossos policies de Xàbia, que meravellen un grup de joves ucraïnesos

Des de fa uns dies un grup de 30 jóvens ucraïnesos amb edats compreses entre 14 i 17 anys estan gaudint d'una estada a Xàbia de la mà de l'associació "Cultura contra las Balas".

L'estada els permet un respir de la guerra que hi ha al seu país i gaudir de la seua joventut. Per a això l'associació ha comptat amb la col·laboració de diverses entitats socials de Xàbia, així com la Policia Local de Xàbia.

De fet, durant la jornada d'ahir, els jóvens van poder conéixer de prop les unitats canines de la Policia Local de Xàbia i la de Benidorm. Els agents van explicar com funciona la Policia Local i els agents de les unitats canines van fer una xicoteta exhibició, en el cas de la unitat xabienca amb els agents “Kosmo” i “Khalan”.

La trobada va ser molt enriquidora per als agents que hi van participar com per als jóvens, que van traslladar les dificultats i els riscos que viuen a la seua ciutat d'origen. D'ací la importància d'estos programes que promou l'associació "Cultura contra las Balas".

Després d'esta trobada, el regidor de Seguretat Ciutadana, Juan Ortolá, ha agraït la predisposició que per a estes accions té sempre “la nostra Policia Local”, i ha subratllat el paper que fa l'associació perquè “els jóvens puguen desconnectar durant uns dies de l'infern que viuen al seu país”. Ortolá ha recordat a més que tant el seu departament com la resta de l'Ajuntament està a la disposició d'esta associació “per al que necessiten” i ha agraït el suport que està donant “de manera silenciosa” el conjunt del poble de Xàbia.

Per part seua, des de l'associació, han volgut traslladar el seu agraïment pel suport i l'ajuda del poble de Xàbia, i que qualsevol persona que vulga col·laborar es pot posar en contacte amb ells a través dels seus perfils en xarxes socials.