L’homenatge a Mecano "Hija de la luna" aterra a Benidorm

Hija de la Luna, l’espectacle de Green Cow Music que homenatja el mític grup musical Mecano, arriba el pròxim diumenge a Benidorm. Amb la veu de la sevillana Robin Torres al capdavant, el públic podrà disfrutar del considerat per alguns com "el millor homenatge a Mecano fins al moment", apunta la promotora. L’actuació serà l’11 d’agost a les 22 horas al Benidorm Palace.

Més de 30 anys després que Mecano presentara la seua última gira, Aidalai Tour, i dos generacions després, la seua música continua present. Per a commemorar el 25é aniversari, en 2016 va nàixer Hija de la luna, un projecte d’homenatge al grup fonamental del pop en espanyol, que oferix al públic una reproducció clonada que sobrepassa el tribut, i que esdevé tot un espectacle musical. El paregut físic i vocal de la cantant del tribut, Robin Torres, amb Ana Torroja és una de les claus de l’èxit d’este grup, i el que diferencia la banda per damunt de qualsevol altre tribut.

Robin, qui va participar en l'edició 2015 del programa La Voz, va ser elogiada al seu pas, per la seua capacitat interpretativa, per Alejandro Sanz, Laura Pausini, Malú i Antonio Orozco. L'actriu i cantant sevillana tenia clar des de menuda que el seu eren els escenaris. Amb estudis d'interpretació, cant, dansa clàssica i contemporània, ha treballat i treballa en teatre musical i ha interpretat multitud de papers en sèries de TV, cinema i publicitat.

Amb este d'ara són ja més de 260 concerts els celebrats des de 2016 per tota la geografia espanyola i llatinoamericana, penjant el cartell de "no hi ha entrades" en quasi 200 ocasions, convertint-se en un dels xous referència de l'escena musical. En este primer espectacle, la banda representava els temes de la gira Adalai Tour, rescatant grans èxits de Mecano. Les cançons són interpretades respectant vestuari, escenografia, arranjaments, formació i instruments, fins al punt que presenten mateixa marca i model dels que en el seu moment usava la banda liderada pels germans Cano.

D’Adalai Tour a Descanso dominical

Ara, Green Cow Music i Robin Torres presenten el seu nou espectacle, basat en el disc més important de la mítica banda del pop espanyol, Descanso dominical, i que suposa tot un homenatge musical a un dels multitudinaris concerts de Mecano en dècades passades.

Green Cow Music

Green Cow Music és una promotora sevillana, especialitzada en la producció de festivals, com Icónica Santalucía Sevilla Fest, el festival experiencial andalús que té lloc a la plaça d’Espanya de Sevilla; cicles com “Flamenco en el Soho”, al Teatre del Soho CaixaBank de Màlaga, o “Las Noches Icónicas” a l’Hotel Colón, i “Las Noches Icónicas” en Meliá Sevilla; espectacles musicals de gran envergadura, com ara Mujeres cantan a Rocío Jurado, Mujeres cantan a…, o el 30é aniversari d’SFDK, que va tindre lloc a l’estadi de La Cartuja de Sevilla.