Les elèctriques inverteixen en xarxes una mitjana de 1.500 milions anuals, per davall del límit que urgeixen eliminar

Les elèctriques volen invertir més en xarxes. O almenys això defenen dia sí i dia també els seus principals dirigents, que reclamen al Govern eliminar o augmentar el topall a la inversió que l'executiu té instaurat per llei. No obstant això, almenys en els últims cinc anys les companyies no van aconseguir eixe límit que tant anhelen eliminar.

Així ho revela la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) en la seua anàlisi sobre les activitats regulades durant el període 2018-2022, en el qual sosté que la inversió mitjana anual de les cinc grans companyies es va situar en 1.517 milions d'euros a l'any de mitjana, "per davall del límit d'inversió en tots els anys d'este període", segons el 'superregulador'.

El màxim invertit va ascendir a 1.722 milions d'euros en 2022, quan el topall a la inversió per al conjunt de l'activitat de distribució era de 1.837 milions d'euros. Les cinc distribuïdores han augmentat el seu actiu total de 33.852 milions d'euros en 2018 a 35.690 milions d'euros en 2022.

El transport i la distribució d'electricitat són activitats regulades a Espanya que es desenrotllen en un règim de monopoli natural. En el primer cas, Red Eléctrica (REE) és el transportista únic del sistema elèctric; mentres que en el segon estan Endesa (e-Distribución), Iberdrola (I-DE Redes Eléctricas), Naturgy (UFD Distribución), Hidrocantábrico Distribución i EDP (Viesgo Distribución) concentren el gruix del mercat.

Estes companyies són les encarregades de desplegar noves xarxes elèctriques, però tenen un topall anual a la inversió marcat pel Ministeri per a la Transició Ecològica que no poden excedir perquè els consumidors són en última instància els que sufraguen els desplegaments a través dels costos regulats de la factura de la llum. En el cas de la distribució, eixe topall és del 0,13 % del PIB, encara que entre 2020 i 2022 va ser del 0,14 % per la pandèmia.

“Des del meu punt de vista com a enginyer no té cap sentit relacionar el PIB amb la inversió en xarxes, no entenc esta connexió”, deia el president d'Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, durant la presentació de resultats del primer trimestre de la companyia. Galán va argumentar que la Llei del sector elèctric que regula eixe topall data de 2012 i el que buscava el Govern de Mariano Rajoy llavors era “cobrir el dèficit” enorme que hi havia en el sistema elèctric, però en l'actualitat l'objectiu és un altre: “Ara ens agradaria electrificar l'economia, aconseguir objectius de descarbonització i reduir la dependència externa i les xarxes són crucials”.

Fonts del sector expliquen que les inversions previstes en el Pla nacional integrat d'energia i clima (PNIEC), que ascendixen a 53.000 milions d'euros, implicarien una pujada d'eixa taxa fins a situar-la en el 0,45 % del PIB anual i, si no és així, plantegen un 0,18 % del PIB per a actuacions puntuals, com la digitalització i altres, i que la resta siguen extres en funció de les peticions que pogueren anar fent les companyies.

Retribució

Però no és l'única queixa. Les distribuïdores també demanden una major taxa de retribució financera per a eixes noves infraestructures, que ara se situa en 5,58 % sense impostos. Eixa taxa es va fixar en 2013 i les empreses demanen que s'adeqüe a la situació actual i s'establisca algun tipus de salvaguarda davant pujades de la inflació i l'alça dels tipus d'interés. Les empreses advoquen per una forquilla entre 7 % i el 9 %, en línia amb altres països europeus.

I el temps constreny, perquè encara que el nou període no donarà principi fins a l'1 de gener de 2026, les empreses advertixen que les noves inversions en xarxes es veuran impactades per eixe nou període regulador, per la qual cosa busquen senyals del regulador, que és l'encarregat de fixar eixa taxa, per a assegurar la seua rendibilitat futura.