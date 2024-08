L'independentisme es mobilitza per a rebre Puigdemont amb un acte prop del Parlament

L'independentisme calfa motors per a tornar-se a mobilitzar al carrer, però esta vegada ho fa per a rebre Carles Puigdemont, que ha anunciat que està tornant a Catalunya per a poder assistir al ple d'investidura de Salvador Illa. L'escenari és d'alt voltatge, perquè corre el risc de ser detingut i d'entrar a la presó, un supòsit que podria provocar la suspensió de la sessió prevista al Parlament. La convocatòria, que respon al "retorn de país" encarregat per l'expresident després de quasi set anys a Bèlgica, és a les nou del matí al passeig de Lluís Companys, prop del Parlament, i també de l'Arc de Triomf i davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El ple està programat per a les 10.

L'acte està organitzat de manera coral per totes les entitats independentistes, que han posat en marxa la difusió de la convocatòria per tots els canals possibles conscients que no és fàcil armar una protesta de gran calibre en ple mes d'agost. L'ANC, Òmnium, els CDR i el Consell per la República han fet una crida perquè la mobilització siga massiva, mentres l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) ha emplaçat els seus 700 alcaldes adscrits a implicar-se en la recepció. Tant els CDR com l'ANC van cridar durant el cap de setmana a participar d'una protesta el dilluns passat, però que finalment van desconvocar de manera conjunta a l'espera que s'aclarira quan seria la investidura. A l'acte de benvinguda acudiran dirigents de Junts, d'ERC i de la CUP.

La manifestació amb segell independentista no serà l'única. També l'extrema dreta de Vox n'ha convocat una mitja hora abans del ple davant de les portes del Parlament. "No tolerarem la humiliació de veure un delinqüent i pròfug de la justícia entrar al Parlament", ha assegurat el partit liderat per Ignacio Garriga.

A l'espera de com pensa arribar Puigdemont fins al Parlament, els Mossos ja estan ultimant el dispositiu de seguretat al Parc de la Ciutadella amb la incògnita de si l'expresident podrà entrar en la institució i intervindre en el ple o bé serà detingut abans. PSC, ERC i els Comuns tancaran files amb la suspensió de la sessió que demanarà el president del Parlament, Josep Rull, si això succeïx, encara que amb la condició que no siga una interrupció sine die, sinó que es fixe una nova data per a la setmana que ve.