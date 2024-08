La meitat de la població de la Comunitat pateix ansietat, insomni o depressió

Quasi la meitat de la població resident a les províncies d'Alacant, València i Castelló pateix algun trastorn mental, sobretot ansietat, insomni o depressió. El primer d'ells ataca el doble a les dones que als homes i s'ha duplicat en els menors de 25 anys.

La Comunitat Valenciana, en tot cas, es manté com la segona en aquest tipus patologies, només superada per Canàries, amb 466,8 casos per cada mil habitants. O dit d'una altra manera, un de cada dos.

L'autonomia està molt per damunt en aquest percentatge de la mitjana estatal de problemes de salut mental, que està en el 34%.

Trastorns

La taxa de trastorns per ansietat en persones de menys de 25 anys és de 32,8 casos per 1.000 habitants enfront dels 16,3 de fa huit anys, segons "l'Informe Anual del Sistema Nacional de Salut (SNS) 2023" que acaba de publicar el Ministeri de Sanitat. Una xifra que és a més un 30% superior a la de 2019, any de la prepandèmia.

Per darrere, se situen els trastorns específics de l'aprenentatge (29, quan en 2016 era de 14,5) i els problemes hipercinètics (moviments involuntaris del cos, i en aquest cas és de 24,9 enfront de 16,6). La qual cosa es tradueix en uns increments respecte a 2019 del 26,6% i del 5,2%, respectivament.

"Una de les epidèmies del nostre segle"

Els problemes de salut mental "constitueixen una de les epidèmies del nostre segle que s'ha de previndre, afrontar i saber manejar", ressalta el document.

En total, en 2022 es van comptabilitzar 343 casos de trastorns mentals i del comportament per cada 1.000 habitants, més en dones que en homes (374,2 front 310,5).

La prevalença ajustada per edat va ser de 331 casos/1.000, la qual cosa suposa un 4,7% major que la de 2019.

Per comunitats, la xifra més alta es va donar a Canàries (518,5); Comunitat Valenciana (466,8) i Múrcia (424,3), mentre que no van arribar a la mitjana nacional Castella-la Manxa (103,4); Extremadura (132,9); Andalusia (135,4) i País Basc (299,4).

Els valors més baixos es van registrar en el grup de 0 a 4 anys amb 94,8 casos/1.000 habitants i els més alts en el de 90 a 94 anys amb 562,7/1.000.

A més edat, més freqüència: la població que pateix algun problema de salut mental supera el 40% en el grup dels de més de 50 anys i el 50% en els de 85 i més.

Patró

Les dades dibuixen a més un patró per sexe i edat definit, de manera que els trastorns mentals són més habituals en els xiquets durant la infància i adolescència i més en les dones en la joventut i etapa adulta.

Així, els problemes que més van aparéixer en les històries clíniques d'Atenció Primària van ser l'ansietat (106,5 casos/1.000), que afecten el doble a elles (137,7) que a ells (73,9).

Un 17% de les dones de 40 a 79 anys presenta aquest problema.

Amb tot, la prevalença ajustada per edat va ser de 101,6 casos/1.000 habitants, un 16,2% més baixa que en 2021, any en què es va registrar el valor més elevat de la sèrie analitzada (121,3).

A la Comunitat Valenciana eixa taxa es va elevar a 253,9, seguida de Balears (175,2) i Canàries (172,1). Mentres, Madrid (15,3); Extremadura (22,2) i La Rioja (29,7) van presentar les prevalences ajustades per edat més baixes.

L'ansietat va seguida dels trastorns del son i dels depressius (81,6 i 47,8, respectivament), la qual cosa confirma la senda ascendent del període 2016-2022.