El 40% dels pisos d'estudiants estan ja llogats quan comença setembre

Un 40% dels estudiants que passaran el pròxim curs fora de les seues poblacions d'origen, però també professionals estrangers o els denominats nòmades digitals, havien llogat a la fi de juliol els seus allotjaments de cara al pròxim any, sense esperar al mes de setembre que és quan es reprén l'activitat acadèmica i laboral. A l'agost el nombre de contractes de lloguer d'aquest tipus sol desaccelerar-se per les vacacions.

Les plataformes especialitzades en aquesta mena d'arrendaments de temporada han detectat que les operacions es tanquen cada vegada més primerenc i més ràpid, amb un 35% de propietats ja llogades al tancament de juliol a Barcelona, un 38% a València i un 30% a Madrid. "De cara a les últimes setmanes d'estiu o primers de setembre, l'oferta de vivendes i habitacions disponible es redueix considerablement", subratlla Eduardo Garbayo, director d'operacions de Spotahome, un portal dedicat al lloguer digital d'habitacions i apartaments a mitjà i llarg termini.

"Recomanem, per tant, no esperar fins a l'últim moment a fi d'evitar sorpreses desagradables, com a pujades de preu a última hora, i garantir l'allotjament a la ciutat de destí, així com evitar potencials estafes de persones que s'aprofiten de l'alta demanda", agrega Garbayo, que aconsella la reserva 'en línia' amb antelació a través de plataformes de confiança, sobretot per a aquells que vagen fora d'Espanya, com els estudiants d'Erasmus.

"És clau per a no viure situacions que es repeteixen cada any i que deixen molts afectats al començament del curs escolar en totes les ciutats europees", indica. Itàlia liderava a la fi de juliol el rànquing d'allotjaments ja llogats, sobretot a Roma (50%) i Milà (37%). Li segueixen ciutats molt populars entre estudiants i treballadors itinerants com Brussel·les (52%), Lisboa (40%), Dublín (47%) i Berlín (37%).

Segons la informació de Spotahome, el 85% de les persones que busquen aquest tipus de vivendes són joves menors de 35 anys, que es desplacen des d'una altra ciutat i realitzen una estada mitjana en l'allotjament de sis mesos.

Una habitació per 400 euros de mitjana

Mentrestant, l'oferta de pisos compartits es va incrementar un 43% interanual durant el primer trimestre d'aquest 2024, la qual cosa va provocar que el preu es continguera i augmentara un 3%, fins als 400 euros mensuals de mitjana en el conjunt d'Espanya, segons un informe publicat recentment pel portal Idealista. Barcelona és, segons la mateixa anàlisi, la ciutat amb els lloguers d'habitacions més cars, a 550 euros mensuals de mitjana. Li segueixen Madrid (525 euros), Palma (440 euros) i Sant Sebastià (410 euros).

Entre les ciutats que més interés han despertat a l'hora de llogar habitacions a mitjà o llarg termini destaca Bilbao, on aquest mercat ha crescut enguany un 41%. Una cosa més moderada ha sigut l'increment a Madrid (31%), a Sant Sebastià (13%) i a Palma (2%). La xifra s'ha reduït a Alacant (-39%), València (-31%), Barcelona (-29%), Sevilla (-22%) i Màlaga (-8%).