5 milions d'espectadors a Espanya i rècord mundial en taquilla: les claus de 'la pel·lícula de l'ansietat'

Fins a la data, ‘Del Revés 2’ porta recaptats quasi 1.500 milions de dòlars a tot el món, i això la converteix en la pel·lícula més taquillera del que portem de 2024 i la més taquillera de totes les produïdes mai pels estudis Pixar. La xifra també la col·loca en el tercer lloc en la llista de pel·lícules animades que més han recaptat a tot el món al llarg de la història, encara que està a punt d'escalar posicions.

A Espanya ja ocupa el primer lloc d'eixe rànquing: de moment frega els 35 milions d'euros de recaptació en taquilla (la xifra exacta a 14 de juliol era de 34.840.237 euros). Més de cinc milions d'espanyols, en concret, 5.227.614, han anat al cinema a veure-la. Un fenomen que la situa en el més alt del podi del cinema en tot el que portem de 2024, molt allunyada de la segona posició, que és per a ‘El regne del planeta dels simis’, amb 1.013.688 i a l'espera del previsible bon resultat que obtindrà ‘Pare no hi ha més que un 4’.

Les enlluernadores dades han provocat incomptables sospirs d'alleujament tant en els despatxos de Pixar, una companyia que feia un temps que estava afligida de crisi creativa i comercial i que necessitava urgentment un triomf com aquest, com entre el conjunt de la indústria de Hollywood, que durant el primer semestre de l'any havia aconseguit unes xifres de taquilla generalment decebedores. Per descomptat, ningú esperava que ‘Del Revés 2’ fracassara comercialment, però, de la mateixa manera, ningú li augurava un èxit tan aclaparador. I per això és lògic preguntar-se: què ha passat? Com s'explica tanta capacitat per a atraure el públic?

Imatge promocional de la pel·lícula 'Del Revés 2' / Pixar

Alguns dels arguments sobre aquest tema són més o menys previsibles. En primer lloc, i encara que potser les famílies continuen sent menys proclius que abans de la pandèmia a trepitjar les sales -i Pixar, que al llarg d'ella va estrenar les seues pel·lícules directament en línia, és en certa manera responsable d'això-, el cinema animat dirigit principalment a un públic infantil sol funcionar bé en la taquilla, en part perquè els xiquets sempre van al cinema acompanyats; també estrenada enguany, ‘Kung Fu Panda 4’ va recaptar més de 500 milions de dòlars, i ‘*Super Mario Bros’ va aconseguir convertir-se en la segona pel·lícula més taquillera del món en 2023, amb una recaptació de quasi 1400 milions de dòlars.

‘Del Revés 2’, així mateix, ha comptat amb l'avantatge de poder explotar la impecable marca creada per la pel·lícula de la qual és continuació, ‘Del revés’ (2015) una de les produccions de Pixar més valorades per la crítica i volgudes pel públic. En eixe sentit, poc ha importat que eixa predecessora s'estrenara fa quasi una dècada perquè, gràcies al mercat domèstic primer i a la reproducció en línia després, fins i tot els qui en aquells dies no havien nascut o eren només xiquets de bolquers van tindre ocasió de rendir-se als seus encants abans de l'estrena de la seqüela. I els qui en el seu moment van veure l'original al cinema sent adolescents, hui són adults ansiosos per anar a veure la seua continuació, amb els seus fills si és que els tenen.

És fàcil trobar-li altres interpretacions al poder de convocatòria de ‘Del Revés 2’; per exemple, que en estrenar-se no va trobar grans competidores amb les quals mesurar-se en la cartellera, i que el món camina necessitat de més pel·lícules que, encara que toquen assumptes molt seriosos, li facen a un eixir del cinema somrient. En qualsevol cas, la més excepcional i interessant de totes elles és esta altra: com moltes altres superproduccions, ‘Del Revés 2’ ha basat bona part del seu atractiu comercial en la popularitat del seu personatge principal. I el que distingeix a eixa protagonista és que, a diferència de James Bond o Spider-Man, ella connecta per igual amb menuts, adolescents, joves, pares i avis. El seu nom és Ansietat.

El trastorn mental 'de moda'

‘Del Revés’ (2015), recordem, es va introduir al cap d'una xiqueta, Riley, per a observar les interaccions entre Alegria, Tristesa i la resta d'emocions que la controlaven, i per a constatar com Alegria acabava entenent l'important paper que la tristesa compleix en les nostres vides mentre creixem. I en ‘Del Revés 2’ el món de Riley ha entrat en crisi a causa de la seua sobtada entrada en la pubertat i el seu imminent ingrés en l'institut, i pel domini de la seua ment pugnen emocions noves entre les quals immediatament cobra protagonisme absolut l'ansietat.

Es tracta d'una premissa amb enorme capacitat per a generar empatia perquè, com sap qualsevol que haja prestat un mínim d'atenció últimament, eixe problema de salut mental en particular s'ha convertit en alguna cosa semblança a una epidèmia tant entre els adolescents -sobretot- com entre els adults a conseqüència de les xarxes socials, la pandèmia i la nostra relació amb l'àmbit laboral. En qualsevol cas, la connexió que el públic ha establit amb la pel·lícula té una explicació més complexa.

Des de fa un temps, la salut mental s'ha convertit en assumpte omnipresent en la conversa pública. Vivim l'apogeu d'una cultura terapèutica -el sociòleg Philip Rieff va ser qui primer va parlar d'ella, a mitjans dels 60-, en la qual el llenguatge i els conceptes de la psicoteràpia s'han propagat més enllà dels confins del clínic per a envair el llenguatge social en el seu conjunt. Com a conseqüència, hui el coneixement psicològic més estés prové del que coneixem com a ‘psicologia pop’, la transmissió de teories i conceptes del ram a través de manuals d'autoajuda, revistes, programes de televisió i xarxes socials.

L'auge d'eixe fenomen sens dubte ajuda a explicar tant l'èxit de la pel·lícula de Pixar com el de ‘El monstre de colors’, conte infantil creat per Anna Plenes que des de la seua publicació en 2012 ha sigut traduït a més de 40 idiomes i venut sis milions d'exemplars. La simplista estratègia que l'una i l'altre comparteixen, reduir la identitat de la persona a un grapat d'emocions compartimentades, en qualsevol cas s'ha mostrat efectiva de cara a l'aprenentatge emocional de xiquets i púbers.

Que també els adults la consideren útil -la seua resposta a ‘Del Revés 2’ demostra que ho fan- seria una altra conseqüència de la cultura terapèutica. Tal com Christopher Lasch va avançar en ‘La cultura del narcisisme’ (1979), la societat moderna ha convertit en patologies el que antigament no eren més que respostes emocionals desagradables davant les pressions de la vida. En altres paraules, l'individu s'ha tornat menys tolerant i més vulnerable enfront de situacions desagradables que abans es consideraven quotidianes; més infantil, si es vol, i més necessitat de l'aprovació i les manyagues que Instagram pot proporcionar.

Les xarxes socials estan plenes d'influenciadors que ens donen receptes per a tractar els nostres problemes psicològics, de milions de posts amb ‘etiquetes’ com trauma o depressió, de milers de ‘pòdcasts’ dedicats a la salut mental que no sempre són un exemple de rigor en l'ús de conceptes com TOC o TDAH. La popularització dels trastorns mentals corre el risc de convertir-los en una cosa ‘trendy’, com un símbol d'estatus, o com eixos penjolls que la firma estatunidenca Bàndol va traure a la venda fa uns anys, personalitzats amb paraules com a “Depressió” o “Bipolar”. Aquelles joies van ser criticades per mercantilitzar la malaltia mental. Diran el mateix del ninot Ansietat, un dels productes de ‘marxandatge’ generats per ‘Del Revés 2’ que, de segur, més triomfen en les botigues de joguets?