Així avancen les obres del nou viaducte per al TRAM al seu pas per Altea

Un nou pont que ha de substituir a l'actual per al pas del TRAM. Les obres per a crear aquesta nova infraestructura avancen i la previsió és que el nou viaducte sobre el riu Algar d'Altea entre en servici a la fi d'any. Així ho ha confirmat el conseller de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, Vicente Martínez Mus, al costat del secretari autonòmic d'Infraestructures i Transports, Javier Sendra; el director general de Transports, Manuel Ríos; el director gerent d'FGV, Alfonso Novo; l'alcalde d'Altea, Diego Zaragozí; i representants de l'empresa que executa les obres.

El projecte que s'executa contempla la construcció d'un pont paral·lel al que ja existeix, de forma que l'actual viaducte de l'Algar, construït entre 1913 i 1915, es mantinga com a passarel·la per als vianants, de la manera com estableix la fitxa de catalogació de Bé de Rellevància Local.

L'actuació de l'Algar inclou l'execució d'un viaducte amb llosa de formigó el tauler en procés del qual té una longitud de 226 metres d'instal·lació. El tauler del nou viaducte està format per una llosa massissa de formigó amb un ample total de sis metres.

A fi d'afavorir la integració paisatgística del nou viaducte respecte de l'antic, s'han disposat les piles en les mateixes seccions que les que ja existeixen i s'ha buscat assimilar la cota del nou tauler el més possible a la del viaducte actual.

La visita a les obres del viaducte del TRAM en Altea. / INFORMACIÓ

Després de comprovar l'evolució dels treballs, Martínez Mus ha anunciat que "segons el que es preveu, les obres conclouran a la fi d'any i permetran completar les actuacions de modernització que la Generalitat realitza en esta línia, amb l'objectiu de millorar el servici que presta als seus milers d'usuaris".

Tres obres alhora per al TRAM

El viaducte sobre el riu Algar compta amb un pressupost de 7.212.882 euros. És una actuació que executa Ferrocarrils de la Generalitat valenciana (FGV), finançada per la Unió Europea a través dels fons NextGeneration com a part del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Al costat d'aquesta actuació, FGV executa els treballs de construcció del nou viaducte del Mascarat i les obres d'emergència en aquesta zona per a reparar els danys ocasionats per l'incendi forestal, que es va produir al gener d'enguany, en el tram que uneix les estaciones Olla Altea i Calp. De fet, FGV ha interromput parcialment, des del mes d'abril passat, la circulació ferroviària fins al mes de desembre d'enguany, per la qual cosa s'oferix servici alternatiu d'autobús en les zones afectades, actualment entre Olla Altea i Calp.

El conseller ha explicat que "FGV ha fet coincidir aquestes tres actuacions que suposen una inversió pròxima als 20 milions d'euros per a completar així, abans de final d'any, el procés de modernització de la Línia 9 que uneix Benidorm i Dénia".

“Una vegada finalitzades les obres de renovació dels viaductes d'Algar i Mascarat, les unitats duals podran circular per tota la Línia 9 entre Benidorm i Dénia, sense realitzar cap mena de transbord al llarg del recorregut, posant fi així la renovació integral de la Línia 9 iniciada en 2014 per la Generalitat”, ha destacat el conseller.

Per part seua, l'alcalde d'Altea, Diego Zaragozí ha manifestat satisfacció per l'estat de les obres i ha desitjat que aquestes acaben en termini, pel que significa per als usuaris del TRAM i també per a poder tornar a la normalitat el trànsit rodat d'Altea en la zona d'afecció de les obres. Finalment, Diego Zaragozí ha recordat que "l'execució d'aquest nou pont va ser una aposta del Govern Municipal amb l'objectiu de recuperar l'antic viaducte per a vianants, convertint-se així en una nova atracció patrimonial del municipi d'Altea".