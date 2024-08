Crítica de 'Del revés 2': L'alegria contra l'ansietat en una segona part menys original i més sentimental

‘Del revés 2’ Director: Kelsey Mann Animació Estrena: 19/6/24 Puntuación: * * *

Algunes sagues els han funcionat però que molt bé als responsables de Pixar: les quatre pel·lícules de ‘Toy story’ són magnífiques, així com les dos de ‘Els Increïbles’. Unes altres no tant: les tres pel·lícules de ‘Cars’ i la continuació de ‘Del revés’. Aquesta segona part és entretinguda, però manca de l'harmonia de la primera i no abunden els gags o situacions còmiques memorables.

La fórmula és la de sumar més elements als quals ja van funcionar. Si en ‘Del revés’ la xicoteta Riley tenia un caos al seu cap per culpa de la rivalitat entre Alegria i Tristesa, a les quals se sumaven Ira, Por i Fàstic, ara que Riley entra en l'adolescència apareixen en escena altres quatre emocions pròpies d'aquesta edat, Avorriment (lànguida i anomenada en francés, Ennui), Vergonya, Enveja i, sobretot, Ansietat.

El conflicte està servit en sonar l'alarma de la pubertat, i apareix mediatitzat per un antagonisme clàssic: Alegria és l'heroïna i Ansietat, la vilana. Hi ha bons moments –el descens pel riu de la consciència damunt d'un bròcoli, l'alegre presència d'un dibuix de ‘cartoon’, la denominada pluja d'idees, l'allau de mals records atrapats dins de boles i la fugaç aparició de l'anciana que representa a la Nostàlgia–, però el to és menys original i més sentimental.