Detingut després d'agredir a la platja de Dénia els banyistes als quals havia robat

Agents de la Policia Nacional han detingut a la localitat de Dénia un home, de nacionalitat marroquina i 30 anys, com a presumpte autor d'un robatori amb violència, després d'agredir dos persones a les quals prèviament els havia sostret les seues pertinences mentres es banyaven a la platja, segons fonts policials.

Diverses patrulles van acudir a la platja Punta del Raset, lloc on pel que sembla s'havia produït una sostracció prèviament, segons van informar les mateixes fonts. Els fets van tindre lloc la matinada del dia 27 de juliol, quan els agents del grup d'atenció ciutadana que es trobaven duent a terme labors de prevenció van ser comissionats al lloc on s'hauria produït una agressió per part d'un home a altres dos persones als qui prèviament hauria sostret diversos efectes personals mentres es banyaven en la mar. A la seua arribada van localitzar un grup de persones avalotades i dos d'elles presentaven lesions en la zona facial.

Els perjudicats, que van poder observar l'home aproximar-se fins a la vora de la mar on havien deixat els seus efectes, van eixir corrent darrere d'este quan es va produir la sostracció, i el van atrapar a escassos metres, segons les mateixes fonts. En eixe moment va ser quan l'autor els va sol·licitar el pagament de diners per a retornar-los les seues coses, arribant a "amenaçar-los amb un objecte punxant i agredint-los físicament".

Finalment, els policies van detindre el presumpte autor, un home de nacionalitat marroquina de 30 anys, per un delicte de robatori amb violència i lesions. El detingut va ser posat a la disposició del Jutjat d'Instrucció de Guàrdia de Dénia i este va decretar el seu immediat ingrés a la presó.