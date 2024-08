L'ansietat s'ha duplicat en joves i els trastorns mentals ja afecten el 34% de la població

La pandèmia ha deixat darrere d'ella diverses ‘epidèmies’, entre elles la que engloba els problemes de salut mental, que s'han disparat. L'informe anual del Sistema Nacional de Salut, que el Ministeri de Sanitat ha publicat aquest dilluns, revela que quasi tres de cada deu persones (en concret el 34% de la població espanyola) pateix algun trastorn, sobretot ansietat, insomni i depressió.

Els trastorns d'ansietat han augmentat especialment entre els joves (menors de 25 anys), sector de la població on s'han duplicat des de 2016 i han crescut quasi un 30% des de just abans de la pandèmia, en 2019. Els trastorns d'aprenentatge han crescut un 26,6% des de 2019 i els problemes hipercinètics, els moviments involuntaris del cos, un 5,2%.

No obstant això, la prevalença dels trastorns mentals en conjunt, que ha crescut un 30% des de 2016, augmenta amb l'edat. Els valors més baixos es registren entre els xiquets de 0 a 4 anys i els més alts en el grup de més de 90 anys. L'afectació supera el 40% en la població de més de 50 i el 50% entre els majors de 85%.

En concret, l'ansietat, que és el trastorn més freqüent, afecta el 10% de la població, encara que amb grans diferències per sexe: la pateixen sobretot les dones, el 14%, enfront d'un 7% dels homes, i el 3% dels menors de 25 anys. No obstant això, la prevalença ha baixat respecte a 2021, quan es va registrar el màxim històric.

Els psicofàrmacs

Les xifres de l'informe, així i tot, només reflecteixen les persones amb diagnòstic, per la qual cosa la incidència de les malalties mentals podria ser major perquè no sempre s'acudeix al metge. Els estudis demostren, per contra, que sí que s'abusa dels psicofàrmacs, amb recepta o sense.

En concret, l'informe 2023 indica que ha crescut el consum d'antidepressius un 50% des de 2012 i el d'hipnòtics i sedants un 22%, fins a catapultar a Espanya a la tercera i quinta posició entre els 21 estats membres de la UE que presenten dades a l'OCDE,

Malgrat l'increment dels trastorns mentals, un 75,5% de la població valora el seu estat de salut com a bo o molt bo, però l'índex baixa al 66% entre les persones amb nivell educatiu inferior.

Les morts

I les principals causes de mort continuen sent les malalties cardiovasculars i el càncer, que provoquen més de la meitat de les defuncions, si bé amb una tendència descendent des del 2012 (d'un 7%).

Per exemple, la cardiopatia isquèmica -malaltia provocada per l'estrenyiment de les artèries que van al cor- ha passat de representar 76,7 morts per 100.000 habitants en 2012 a 53,3 en 2022. La malaltia cerebrovascular ha descendit de 64,2 a 44,0 morts per 100.000 habitants.

En el cas dels tumors malignes, la taxa de mortalitat s'ha reduït en eixe període un 12,2%, passant de 242,9 a 213,2 morts per 100.000 habitants i la minoració ha sigut el triple en homes que en dones.

Entre les causes externes, la mortalitat per suïcidi suposa 8,8 morts per cada 100.000 habitants, sent major en homes que en dones.

L'esperança de vida

L'informe reflecteix, a més, que l'esperança de vida va a poc a poc recuperant-se, de la baixada que va patir a causa de l'empenyiment de la covid. Ara se situa en 83,1 anys, més prop dels 83,5 anys del 2019.

Les persones, en nàixer, esperen viure 79,4 anys amb bona salut: 77,4 anys els homes i 81,4 les dones. Per a les persones de 65 anys, l'esperança de vida amb bona salut és de 18,7 anys: 17,4 anys els homes i 19,9 anys les dones.

L'estadística publicada aquest dilluns també conté informació rellevant sobre els estils de vida de la població espanyola. Indica, per exemple, que quasi dos de cada 10 persones adultes són obeses i quasi quatre de cada 10 es declaren sedentàries en el seu temps lliure. Tots dos problemes augmenten fins a quasi duplicar-se entre les persones amb nivells d'estudis inferiors (un 21,5% d'obesitat i un 45,5% de sedentarisme). I els valors han romàs estables des de 2006, amb un lleuger descens en el sedentarisme.

Els índexs d'obesitat indiquen que Espanya es troba en la mitjana de la UE, mentre que està lleument per damunt quant a sedentarisme.

D'altra banda, el consum de fruites i verdures és insuficient en dos de cada deu persones (el 23,4% de la població), 10 punts menor que la mitjana dels països de la UE.

Tabac i alcohol

Les addiccions també estan esteses, encara que el consum de tabac ha disminuït un 25,2% en el període 2006-2020. Quasi el 20% de la població fuma diàriament, un 23% d'homes i 16% de dones. I el consum de cànnabis, encara que també mostra una tendència descendent, aconsegueix al 21,8% dels escolars de 14 a 18 anys.

A més, l'1,3% de la població realitza un consum de risc d'alcohol i l'11,3% dels joves entre 15 i 24 anys confessa realitzar un consum intensiu mensual.

Per a frenar aquests índexs, el Ministeri de Sanitat endurirà la llei antitabac i pretén aprovar una normativa per a evitar el consum d'alcohol en menors. La primera ampliarà els espais sense fum i endurirà la regulació de les cigarretes electròniques i la segona restringirà la venda i la publicitat de begudes alcohòliques en àmbits destinats a xiquets i adolescents.

L'informe reflecteix també que el 83% dels escolars de 14 a 18 anys juguen a videojocs i el 5,1% té un possible trastorn d'addicció, el triple en xics (7,7%) que en xiques (2,5%), encara que els índexs van a la baixa respecte a 2019.

Quant al joc problemàtic, es calcula que entorn de l'1,7% de la població té un possible trastorn, també major en homes que en dones i entre els qui admeten conductes de risc com el consum d'alcohol o tabac.