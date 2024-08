Noah Lyles fa un altre pas cap al triplet des de la Vila Olímpica

Guanyador de tres ors en els passats Mundials d'atletisme, Noah Lyles encarava els Jocs de París amb el ferm objectiu de repetir eixa fita i fins i tot amb el somni d'igualar als seus compatriotes Jesse Owens i Carl Lewis amb quatre ors, encara que per a això hauria de disputar la final del 4x400 i ara com ara això es continua antullant una quimera.

El cas és que el de Gainesville ja té en la butxaca potser la tasca més difícil de les tres en penjar-se el seu primer or olímpic en els 100 metres, prova en la qual es veu sempre obligat a remuntar pels seus problemes en l'eixida i que va guanyar amb la seua millor marca personal i el seu primer sub 9.80 (9.79).

Quasi sense temps per a descansar, l'atleta que va renunciar a la universitat per a passar directament al professionalisme ha anat fent el just per a assegurar-se un bitllet en la final de 200 metres que es disputarà este dijous (20.30 hores) com ho demostra el fet que va superar les semis amb 20.10. És a dir, a més de mig segon de la seua marca personal (19.31, la tercera de la història després dels jamaicans Usain Bolt i Yohan Blake).

No obstant això, un d'eixos tres anhelats no depén només d'ell i este dijous no depenia en absolut d'ell. Lyles vetlava armes en la Vila Olímpica de cara a la final esta vesprada, i des d'allí haurà seguit les semifinals de 4x100 metres en les quals els Estats Units presentava els 'pesos pesants' Chris Coleman i Fred Kerley junt amb els menys destacats Kyrie King (9.97 enguany) i Courtney Lindsey (10.00).

Una pèssima entrega entre els dos primers ha posat en risc una classificació que han segellat els tres últims rellevistes amb una facilitat aclaparadora i un registre de 37.47, seguits per Sud-àfrica (37.94). En l'altra sèrie, victòria de la Xina (38.24), amb França segona (38.34). Per cert, Jamaica està eliminada malgrat tancar amb el subcampió de l'hectòmetre Kishane Thompson (38.45).

Els següents passos de Noah Lyles són segellar este dijous el títol en el doble hectòmetre, tancar el divendres el 4x100 estatunidenc en la final i, una vegada ací, examinar el seu estat físic i la seua capacitat per a disputar una hipotètica final de 4x400 metres amb el record de la plata en la qual va participar en els mundials sota sostre de Glasgow. Si realment decidix pressionar per a aconseguir-ho, el campió de la volta a la pista Quincy Hall ja ha repetit que no li sembla una bona idea. Hi haurà guerra en el Team USA?