Aquest estiu podrem veure el major espectacle celest d'una vida humana

Abans que finalitze l'estiu podrem veure en el cel una explosió estel·lar la llum de la qual ha estat viatjant cap a la Terra durant uns 2,600 anys. La vam veure per última vegada en 1946 i no serà visible de nou fins a 2104.

L'estrela coneguda com "l'Estrela Blaze", està en el centre d'atenció de la comunitat astronòmica mundial.

Aquest esdeveniment, que s'espera que ocórrega aquest estiu, és una explosió estel·lar que farà que l'estrela siga visible a simple vista des de la Terra.

La llum de l'explosió que estem a punt de presenciar ha estat viatjant cap a la Terra durant uns 2,600 anys.

El fenomen astronòmic que involucra a l'estrela T Coronae Borealis, coneguda com "l'Estrela Blaze", està captant l'atenció d'astrònoms i entusiastes del cel a tot el món.

A 3.000 anys llum de la Terra

Aquest esdeveniment, que és considerat com una oportunitat única en la vida, s'espera que ocórrega entre ara i setembre de 2024, quan l'estrela es torne visible a simple vista a causa d'una explosió termonuclear en la seua superfície. La llum de l'explosió ha estat viatjant cap a la Terra durant uns 2.600 anys.

T Coronae Borealis és una nova recurrent situada en la constel·lació de Corona Borealis, aproximadament a 3.000 anys llum de distància de la Terra. Les noves recurrents són sistemes estel·lars binaris en els quals una nana blanca i una estrela gegant roja orbiten mútuament.

En aquest sistema, la nana blanca extrau material, principalment hidrogen, de la seua companya gegant roja. Amb el temps, aquest hidrogen s'acumula en la superfície de la nana blanca, i fa que augmente la pressió i la temperatura fins que es produeix una explosió termonuclear.

Cada 80 anys

T Coronae Borealis ha experimentat explosions visibles en el passat, notablement en 1866 i 1946. Aquests esdeveniments van fer que l'estrela brillara intensament en el cel nocturn, convertint-se en un objecte d'interés tant per a astrònoms professionals com per a aficionats.

L'explosió de 1946 va ser l'última vegada que l'estrela va ser visible a simple vista, i des de llavors, ha romàs en un estat més tranquil.

Per a observar aquest espectacle celestial, es recomana buscar un lloc fosc i allunyat de les llums urbanes. Malgrat que l'estrela encara no és visible, s'espera que la seua lluentor augmente significativament, aconseguint una magnitud similar a la de Polaris, l'estrela del nord.

Se suggereix l'ús de binoculars per a una millor visualització i aplicacions de mapes estel·lars per a localitzar la constel·lació Corona Borealis, on es troba l'estrela, com el que ha oferit la NASA.

Mapa per a trobar a Hèrcules i la “Corona Boreal” en el cel nocturn. Mire cap amunt després del capvespre durant els mesos d'estiu per a trobar a Hèrcules, després escanege entre Vega i Arturo, on es pot identificar el patró distintiu de la Corona Boreal / NASA.

La possibilitat d'observar un esdeveniment tan rar i espectacular des del pati posterior de casa pot inspirar a noves generacions d'astrònoms i fomentar una major apreciació de l'univers, esperen els científics.

Importància científica

Aquest esdeveniment ofereix una oportunitat única per a l'estudi científic. S'empraran tecnologies avançades, com el Telescopi Espacial James Webb i el Telescopi Espacial de Raigs Gamma Fermi de la NASA, per a observar i analitzar el fenomen en diverses longituds d'ona.

Aquestes dades permetran als científics analitzar la composició química de l'explosió, la velocitat d'expansió dels gasos i altres aspectes físics del fenomen.

Tot un espectacle celeste ens espera en el que queda d'estiu.