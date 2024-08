Condemnat a Palma per amenaçar en Instagram a la seua exparella amb apunyalar-la

Un jutjat penal de Palma ha condemnat a mig any de presó a un home per proferir amenaces a la seua exparella a través d'Instagram, WhatsApp i en converses telefòniques. L'acusat li va enviar missatges acoquinant-la i intimidant-la dient-li que l'acoltellaria. "On t'enxampe, t'apunyale", li va dir en una ocasió en un dels missatges que li va remetre via Instagram.

"He enviat a gent que et trobe… s'encarregaran de tu gossa… patètica no es quedarà així…", li va indicar en els missatges.

L'home, que resideix en un país en el continent americà, va reconéixer els fets a través de videoconferència. Va admetre ser responsable d'un delicte d'amenaces i un altre delicte lleu d'injúries.

En un principi, la fiscalia reclamava per a ell un any de presó i 20 dies de localització permanent. Mentrestant, l'acusació particular havia demanat quatre anys de presó. El ministeri públic i l'advocada de l'acusació van rebaixar la seua sol·licitud de condemna i ell es va conformar. L'encausat va acceptar finalment una pena de sis mesos de presó i una multa d'un mes a raó de tres euros diaris.

Després d'haver aconseguit un acord entre les parts, la magistrada va dictar sentència i també li va imposar una orde de protecció per la qual prohibeix a l'home aproximar-se i comunicar-se amb la víctima per un període de cinc anys. A més, l'ha privat del dret per a la tinença i port d'armes durant tres anys.

El sospitós no haurà d'ingressar en la presó perquè la jutgessa li ha suspés la condemna per temps de dos anys, en els quals no podrà tornar a delinquir.

Juny de 2023

Els fets es remunten a mitjan passat any. Segons es desprén de l'escrit d'acusació, l'home, amb la intenció d'acoquinar a la seua exparella sentimental, li va remetre a través d'Instagram el passat dia 18 de juny de 2023 diversos missatges en els quals proferia expressions amenaçadores com "on t'enxampe, t'apunyale", "he enviat a gent que et trobe… s'encarregaran de tu gossa… patètica no es quedarà així".

No content amb això, l'encausat durant una conversa telefònica i amb el pretext de no poder veure al fill que tenen en comú, li va dir que era una bastarda.

La dona, que al principi havia residit amb ell en un país d'Amèrica, va marxar d'allí i es va traslladar a Espanya el maig de 2023 per temor al seu excompany. En eixe país, ella també l'havia denunciat i un jutjat de família va dictar mesures cautelars de protecció en favor de la perjudicada el gener de 2023.