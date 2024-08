I davall de la "mar de canyes" hi havia un riu, el Girona a la Marina Alta

A les canyes invasores Arundo donax no hi havia manera de parar-los els peus. S'expandien sense fre i "engolien" fins i tot els llits dels rius. El riu Girona havia desaparegut davall de la "mar de canyes". L'espècie invasora havia reduït la diversitat natural i de paisatge. A més, les canyes, per colonitzar totalment el llit, agreujaven els possibles efectes de destrucció d'una riuada. La riuada d'octubre de 2007 va ser tan catastròfica perquè la brutal crescuda del riu va arrossegar gran quantitat de canyes que van tapar ponts i van provocar que el pont centenari de Beniarbeig s'afonara. I un altre efecte negatiu: les canyes succionen aigua. Són esponges. "Beuen" amb set insaciable el cabal dels rius.

Així que a les canyes invasores, ni aigua. O més ben dit, cal donar-los molt de sol, sol intensificat. La tècnica de la "solarització" està funcionant. S'entapissen amb teles tèxtils els ribassos. Davall d'eixes teles la temperatura que provoca la insolació és altíssima. I eixa calor abrasa els rizomes de les canyes. En el riu Girona, l'efecte de la "solarització" comença a saltar a la vista. S'estan recuperant entorns fluvials de gran valor natural i paisatgístic. Les teles negres, una vegada complida la seua comesa, es retiren.

La delegada del Govern, Pilar Bernabé, i el president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Miguel Polo, han recorregut hui un tram d'este riu de la Marina Alta. La CHX està regenerant el Girona a Ondara, el Verger, Beniarbeig i Sanet i Negrals. Bernabé ha destacat que la inversió supera els dos milions d'euros. Ha dit que a la Comunitat Valenciana el Govern d'Espanya està invertint 12 milions per a recuperar llits degradats de rius.

Mentrestant, el president de la CHX ha recordat que van ser els ajuntaments els que van reclamar que s'eliminaren les canyes i es recuperaren estos ecosistemes fluvials. "Abans ni tan sols es podia veure el riu. Estava davall d'una mar de canyes", ha afirmat.

Joncs, lliris, tamarits, oms o freixes

La regenerada ribera s'allibera de l'embull de canyes i recupera espècies vegetals autòctones. La vegetació que s'ha plantat "imitant la naturalesa" és de joncs i lliris en el llit amb cabal del riu, de tamarits (Tamarix) i arbustos en el tram següent i d'oms, freixes, murta i xops en la següent part del ribàs. Després ja estan els cultius de tarongers i elements patrimonials de gran valor com, ací, la bassa de Santonja o, a Ondara, el molí Coví.

Aquesta regeneració també promourà l'ús públic de la ribera. Abans, les canyes formaven un mur impenetrable. Els veïns podran descobrir estos entorns fluvials.

La sequera és tan extrema que fins i tot en estos ribassos, ambients per naturalesa humits, cal regar (això s'estava fent este matí) les noves espècies vegetals per a ajudar al fet que cresquen.