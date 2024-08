"Fast and furious" a Xàbia: una carrera il·legal de cotxes amb conductors borratxos en l'Arenal acaba amb dos ferits i una gran trencadissa

"Fast and furious" amb conductors borratxos i en la principal avinguda de la platja de l'Arenal de Xàbia: mala idea, molt mala idea. Aquesta matinada a uns joves els ha donat per picar-se amb els cotxes en l'avinguda de la Llibertat. Els conductors havien begut. I la carrera il·legal ha acabat molt malament. Els cotxes s'han estavellat. Els conductors han resultat ferits. I la trencadissa en els locals i el mobiliari públic ha sigut important. La Policia Local ha obert diligències. Als conductors els tocarà respondre per conducció temerària i pel mal que han causat.

Així ha quedat el mobiliari urbà després de la carrera il·legal a Xàbia / A.P.

Missatge de la Policia Local

La Policia Local ha relatat com ha acabat aquesta pel·lícula que no ha sigut ficció, sinó realitat: "Carreres i begudes alcohòliques i una possible visita a l'hospital. Per a alguns la millor manera de gaudir d'una matinada de diumenge és amb una carrera... després d'unes quantes copes. Espòiler: no és el pla més brillant".

Les carreres il·legals amb cotxes és el que faltava ja a Xàbia. Damunt no és que els pilots embriacs hagen marxat a una carretera apartada i sense possible trànsit ni transeünts. Han decidit reptar-se en una avinguda que està en el moll turístic del municipi. Al mateix temps que ells trepitjaven temeràriament l'accelerador i cremaven rodes, els més matiners acudien a la platja o a comprar el pa.