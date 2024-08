Inma López Silva: "No ens preguntem per què Rosario Porto va ser culpabilitzada tot d'una"

Atén El Correo Gallego per a parlar de 'Por qué Asunta' (Ed. Tres Hermanas), presentat dilluns passat en la Fira del Llibre de la Corunya i el contingut del qual orbita sobre el ressò de la nit del setembre de 2013 que va propiciar l'esclat del Cas Asunta.

Quines raons i context la porten a escriure aquest volum?

Hi ha un element que per a mi era fonamental i que, deu anys després, no ha sigut tractat, que és la violència de gènere. No es va observar aquest cas des de la perspectiva de gènere, no ens preguntem mai per què Rosario Porto va ser culpabilitzada tot d'una? Què és el que ens passa per a sospitar més d'una dona? Eixa és una de les coses importants que tracte d'abordar en aquest llibre.

Quin va ser el modus operandi?

És un llibre molt periodístic. Té una part que podríem definir com a crònica però molt mesclada amb la idea de novel·la de no-ficció. Està contada des del punt de vista del relat. Hi ha, òbviament, coses que són ficcionades, però, al mateix temps, hi ha un element important de crònica, de com va ser allò i, sobretot, d'algunes dades que no es van donar, i per a això vaig acudir a entrevistes. Vaig parlar amb María Isabel Véliz, la padrina de la xiqueta, que crec que no ha parlat amb ningú excepte amb mi; vaig parlar amb l'advocat de Rosario Porto i amb totes les persones que van voler parlar amb mi, des del psiquiatre a altres persones que no em permeten citar-les en el llibre, però que també van aportar el seu testimoniatge i, a través d'eixa perspectiva humana, tracte de fer una reflexió més emocional del que va ser tot allò perquè, és evident, especialment per als qui vivim a Santiago, que aquell succés és una ferida que encara està oberta a la nostra ciutat i eixa també és una altra perspectiva que volia donar, la idea d'algú que coneix eixe entorn, això que en la premsa de Madrid, es denominava... 'de províncies', i que els qui vivim ací sabem perfectament que és una casta compostel·lana, i hi havia moltes coses que s'explicaven des del fet d'entendre els ressorts socials de Santiago. Tot això va ser un poc el que va conformar la idea de crònica que jo volia donar, però jo soc novel·lista i ho vaig fer sense renunciar a la fórmula de la novel·la.

A algú que sent estima pel seu treball, li vaig comentar que, entre altres enviaments, havia arribat aquest llibre i va posar cara d'estranyesa, potser perquè no casa del tot amb el to de la seua bibliografia. Va tindre algun dubte en encarar el projecte?

Aquest llibre no em sembla estrany en la meua bibliografia. Tinc bastants llibres d'assaig, i diversos llibres de no ficció tirant cap al periodisme. Diguem que, cada cert temps, entre una novel·la i una altra, acostume a publicar aquest tipus de llibres, però sí que és veritat que aquest és un llibre molt apegat a l'actualitat i no per voluntat pròpia sinó pels mateixos temps, el llibre volíem haver-lo publicat fa temps, però, per vicissituds editorials, va eixir prop d'aquesta espècie d'esclat que va provocar l'estrena de la sèrie (Netflix), totalment aliena al llibre, però, per exemple, 'Maternosofía' o 'Chámame señora pero trátame como a un señor', són llibres que estan un poc en eixa línia del que seria eixa escriptura que no és estrictament la ficció, que frega el fet periodístic, assatgístic, i tot això, per això no ho vaig sentir com alguna cosa al marge ni alié a la resta de la meua literatura.

Potser eixe amic seu ho deia pels recents ramals audiovisuals del cas, els ha vists?

Vaig procurar veure tot el que hi havia, lògicament, i per a escriure el llibre vaig manejar el documental, la sèrie no perquè el llibre estava entregat quan es va estrenar la sèrie, i em sembla una sèrie molt ben feta, que té molt de documental, tracta de posar en orde i ficcionalitzar fets que tots sabem, però el llibre tracta d'anar més enllà, tracta d'obligar el públic a fer-se determinades preguntes, no tant sobre el cas com sobre la mirada del cas, no tant sobre les persones que van cometre el crim o la mateixa xiqueta sinó sobre nosaltres mateixos, sobre què faríem si estiguérem en el lloc d'algunes d'elles o, simplement, d'alguna de les persones que va estar prop del cas. Tornant al motiu d'escriure'l, qui més em va animar a fer-ho va ser una persona les filles de la qual eren amigues d'Asunta i jo vaig viure molt de prop la ferida que hi ha en eixa família, i, perquè es faça una idea, la xiqueta que tenia més relació amb ella no és capaç de parlar amb mi sobre l'assumpte perquè li fa mal i perquè encara se sent malament, i perquè són coses molt doloroses, i això, a les persones que tenim aquesta capacitat de veure-ho des de fora, ens planteja moltes qüestions... Si la mort d'una xiqueta ja desperta dolor, més encara sent com va ser, acusació als pares, gent amb un entorn conegut i molts altres detalls que sabem...

Es pot escriure un llibre com aquest sense consultar abans a una lletrada o un lletrat?

No es pot. Jo vaig consultar coses a diversos lletrats, vaig parlar concretament amb dos advocats, amb un fiscal... Fins i tot per qüestions pràctiques, perquè per a les persones que no tenim un contacte directe amb el món judicial, les coses que són òbvies per a especialistes no ho són per a la resta i jo, que soc especialment exagerada amb la documentació perquè vinc de l'àmbit acadèmic i m'agrada indagar i aclarir-ho tot, ho vaig fer, per descomptat. En un llibre d'aquest tipus, ajuda a escriure posar-se en el punt de vista d'una persona que t'està llegint i que no té per què saber res de l'assumpte, algú que pot ser simplement públic curiós, i ajuda molt eixa mirada, que també et col·loca a tu en el lloc d'eixa ignorància d'unes certes mirades lectores.

Què la porta a posar per títol ‘Por qué Asunta’?

Em costa moltíssim posar els títols, però vaig tindre clar el títol d'aquest llibre en el moment de començar a escriure. El títol era, d'alguna manera, allò que arrossegava l'escriptura. No em vull preguntar una altra cosa que els diferents perquès que envolten tant la vida com la mort de la xiqueta, que, si es pensa bé, és la que, desgraciadament, sempre queda fora del focus. És una xiqueta amb la vida i la personalitat usurpada, per això em semblava important posar-ho sobre la taul, i per això està en el títol del llibre.