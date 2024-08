Inquietud mèdica per l'impacte en els joves dels revessos quotidians: "No els ensenyem que es pot fracassar"

Ana María és una jove de 25 anys que, després de trencar amb el seu nóvio, ha hagut de deixar d'anar a treballar durant uns dies. Està molt il·lusionada amb la seua beca, però va entrar en xoc i ha acudit al psiquiatre a la recerca d'ajuda. Pedro ha recorregut als psicofàrmacs per a poder suportar la tensió de la Selectivitat. I María és una jove que s'ha enfonsat després que un professor descobrira que va fer un treball amb intel·ligència artificial. Són tres exemples de joves que s'han ‘trencat’ emocionalment davant problemes quotidians. I no són els únics.

Davant el Dia Mundial de la Joventut, que se celebra cada 12 d'agost, els psicòlegs alerten que els trastorns mentals en aquest sector de la població segueixen disparats, una situació que es va destapar amb la pandèmia i que encara continua. Per exemple, un recent estudi de l'Observatori Social de “la Caixa” indica que quasi la meitat dels joves d'entre 16 i 32 anys reconeix patir malestar emocional, però només el 30% demana ajuda quan se sent malament i, d'ells, només el 26% es dirigeix a professionals de la salut. I l'informe anual del Sistema Nacional de Salut, publicat aquesta setmana, indica que el trastorn d'ansietat s'ha duplicat des de 2016, juntament amb altres problemes mentals.

En concret, entre adolescents i joves destaquen els problemes de comportament -les rebel·lies extremes-, l'ansietat, la depressió o tots dos alhora, les autolesions o els trastorns de conducta alimentària (anorèxia i bulímia). I, els casos més greus, acaben en suïcidi, que ha augmentat un 32% entre 2019 i 2021 en adolescents de 12 a 17 anys, i si tenim en compte la franja fins als 30 anys, quasi un 8% de 2021 a 2022.

Les causes

Atesa aquesta greu situació, se'ls ha definit com la ‘Generació de Cristall’, al·ludint a la seua suposada fragilitat i a la falta de tolerància a la frustració; però els especialistes consideren que aquesta etiqueta els estigmatitza, quan la problemàtica és fruit de les societats actuals. "Jo no posaria l'accent en la gent jove, sinó en la societat, no podem victimitzar-los", apunta Tomás Santa Cecilia, director de CECOPS (Centre de Consultoria Psicològica).

Es fomenta l'èxit sense esforç, però no ensenyem els nostres fills el fet que es pot fracassar i com gestionar-ho Tomás Santa Cecilia — — Psicòleg

L'especialista posa com a exemple que ara preval l'èxit, però no s'educa en la frustració. “Es fomenta l'èxit sense esforç, però no els ensenyem el fet que es pot fracassar i com gestionar-ho”. A més, les famílies s'exigeixen més que abans, volen destacar en el treball, en l'esport i ésser uns pares exemplars, però és difícil arribar a tot. “Volem ser millors pares però amb menys temps. No es tracta de passar més temps amb els nostres fills, sinó en la qualitat. No serveix estar amb ells però mirant el mòbil. I fruit del nostre estrés, ix aquesta generació”, resumeix.

També atribueix l'augment dels malestars emocionals al culte al cos, a la pressió del grup i a les omnipresents xarxes socials. “Internet promou una societat superficial i irreal on no hi ha problemes. Per exemple, ara sembla que tota persona que no passa l'estiu a la platja no és feliç i clar, no tothom pot anar a la platja”. A més, les xarxes i els videojocs produeixen aïllament social, de relacions en persona, que són les que permeten desenvolupar les habilitats socials.

L'èxit i la bellesa

En la mateixa línia, la psicòloga Sònia Cervantes apunta que “vivim en una societat ansiògena, que genera ansietat, perquè has de ser el millor i els missatges són que ho aconseguiràs tot”. Així mateix, s'inocula la idea que “l'èxit depén de l'eterna joventut i es venera de manera malaltissa la bellesa, la qual cosa no ajuda els joves a madurar ni a acceptar-se a si mateixos”.

Una de les causes és que la societat els atorga un “apoderament evolutiu que no els toca i el seu cervell no està preparat”

Un altre problema, afegeix, és que “els estem robant la infantesa”, perquè s'estan “saltant etapes” i els donem un “apoderament evolutiu que no els toca i el seu cervell no està preparat”. Cervantes posa com a exemple que les xiquetes es maquillen, però no com un joc simbòlic, a edats primerenques, o els bikinis amb farciment que emulen el pit de les dones, així com el pas a l'institut als 12 anys, quan abans era als 14.

Al seu juí, els problemes quotidians als quals s'enfronten els joves són els mateixos que han existit sempre, el desamor, fracassar en els estudis, encaixar en les xarxes d'amics, trobar treball… però “fa anys no hi havia mòbil ni el bombardeig actual d'estímuls, que t'impedeix, per exemple, desconnectar completament del teu exnóvio, perquè ara pots veure diàriament què fa i què no, el que suposa un maltractament emocional”.

Cervell en construcció

“El problema en els adolescents i joves és que el seu cervell està en construcció, per la qual cosa tenen menys recursos per al maneig de les situacions i totes les coses que viuen més intensament”, afegeix.

Els revessos del dia a dia de vegades són només el desencadenant, però el caldo de cultiu són situacions d'abandó, assetjament, maltractament o successos traumàtics

Al seu torn, Gloria Bellido, de la Societat Espanyola de Psicologia Clínica, indica que els problemes del dia a dia a vegades són només el “desencadenant”, com la gota que plena el got, però de vegades el caldo de cultiu són situacions d'abandó, assetjament, maltractament, successos traumàtics, divorcis conflictius...

“Influeix molt l'etapa de 0 a 3 anys, que és quan es desenvolupen les emocions i els problemes de salut mental poden deure's al fet que en la infantesa els hem sobreprotegit, com a pares que volem que tinguen èxit i siguen feliços, però també succeeix a l'inrevés, a vegades se'ls ha deixat a la seua sort perquè els pares han de passar moltes hores treballant”, indica.

Fi del tabú

La part positiva és que en els últims anys s'ha trencat el tabú entorn dels problemes mentals i especialment els joves són més capaços de verbalitzar-los i demanar ajuda. Però de vegades també cauen en "l'autodiagnòstic o que es diga depressió a un mal d'amors, que causa simplement tristesa”, apunta Santa Cecilia.

Un altre dels problemes és que davant la falta de psicòlegs i psiquiatres, s'abusa i normalitza la presa de psicofàrmacs. “Vivim a l'Espanya del Trankimazin”, resumeix Cervantes.