Jorge Barrio: "Els policies han de tindre sensibilitat per a abrigallar a la víctima"

En quina línia es treballa amb les víctimes de violència de gènere i quina protecció se'ls ofereix?

Bé, la Policia Nacional compta a escala estatal amb unitats, en aquest cas les UFAM, les Unitats d'Atenció a la Família i Dona, que són les encarregades de protegir i de tramitar totes aquelles denúncies o intervencions relacionades amb la violència de gènere, la violència domèstica, en l'àmbit familiar i la violència sexual. I també tots aquells fets d'aquest tipus que es produeixen amb menors d'edat. Des d'aquestes UFAM s'ofereix una protecció integral a les víctimes. Des del moment en què acudeixen a les dependències de la unitat i se'ls recapta informació sobre la situació que estan vivint, se'ls assessora, si tenen dubtes se'ls informa de tots els drets als quals es poden acollir. I en la gran majoria de casos, en aquelles situacions en les quals existeixen dubtes, es decideixen a interposar denúncia una vegada que veuen que existeix un conjunt de mesures molt complet per a garantir la seua protecció. I des d'eixa denúncia inicial, en la qual les companyes i els companys de la UFAM, amb tota la sensibilitat del món, arrepleguen totes les dades possibles en la denúncia, fins que finalitza la denúncia i, en funció del nivell de risc, se li assigna un policia protector que l'acompanyarà en tot el camí, tant a escala policial com judicial. Tractarà de garantir la seua independència personal, familiar i tramitar tots els recursos que puguen permetre-li eixir d'eixa situació de violència.

En funció de quins paràmetres es determina el nivell de risc?

El nivell de risc s'estableix en funció d'una aplicació de la Secretaria d'Estat de Seguretat, que és Viogén. La primera pedra que va preveure que es creara Viogén va ser la Llei orgànica de Mesures de Protecció Integral per a la Violència de Gènere De 2004, la Llei orgànica 1 de 2004. Eixe potser va ser un punt d'inflexió que va preveure crear un sistema per a la protecció de les víctimes. I Viogén permet llançar, a través d'una aplicació informàtica i seguint ítems, que es van emplenant en funció del que haja traslladat la víctima al policia, un nivell de risc. Pot ser des que no s'aprecia, que és el més baix; baix; mitjà; alt o el més alt, que és extrem. I en funció del risc que s'obté, existeixen protocol·litzades una sèrie de mesures concorde a la intensitat d'eixe risc.

La determinació és en funció del tipus de violència que exercirà l'agressor?

Els paràmetres per a obtindre el risc són diversos. Per exemple, es té en consideració si l'agressor ha tingut altres víctimes anteriorment -agressors persistents-; si la víctima té menors a càrrec i si existeix violència sobre els menors; si existeix consum d'estupefaents o alcohol per part agressor; inclusivament si existeix eixe tipus de dependència per part de la víctima. També si ha existit violència física, violència psicològica. I tenint en compte tot, l'aplicació estableix un nivell de risc que és bastant ajustat, però que pot ser modificat pel policia si, al seu juí, el risc que obté l'aplicació és més baix del que haguera de tindre. No deixa de ser una aplicació i sempre hi haurà un policia que monitorarà eixa aplicació i ajustarà el risc. I en funció d'eixe risc, s'aplicaran les mesures que corresponen a aquest. I que són de diversos tipus. Per descomptat, segons el nivell de risc, i és igual el mateix, hi haurà un policia protector, però la intensitat de la protecció variarà. Si, per exemple, la víctima té un nivell de risc extrem hi haurà una custòdia en el seu domicili del policia protector. L'acompanyarà a qualsevol classe de gestió. Es tindrà molt en consideració si l'agressor es troba detingut o es troba a la presó. És a dir, això és una situació viva. Que s'adapta per la policia als requeriments del cas.

Requereixen una formació especialitzada els agents d'aquesta unitat?

Sí, la formació és contínua. Nosaltres rebem una sèrie de protocols. I, al seu torn, els policies que s'actualitzen i que treballen en aquesta àrea formen a la resta de dotacions policials sobre les mesures bàsiques que han de tindre en consideració quan actuen com una víctima de violència de gènere.

Respecte de l'agressor, quin tipus de vigilància s'aplica?

Quan es produeix una denúncia o una situació de violència de gènere en la qual s'aconsegueix identificar a l'agressor, la policia, com és un delicte, el persegueix d'ofici. Tracta de localitzar a aquesta persona i, en cas que l'agressió tinga una certa rellevància, es procedirà a la seua immediata detenció i posada a disposició judicial.

I el dispositiu Cometa? Com s'aplica?

En matèria de protecció a la víctima de violència de gènere existeixen dos tipus d'àrees de protecció. Una és policial i una altra és judicial, i les dues són absolutament complementàries. La mesura Cometa és una mesura que només pot adoptar l'autoritat judicial i en la gran majoria de casos és sol·licitada per la policia, una vegada que s'obté un nivell de risc mitjà o superior. I eixa mesura suposa que s'instal·le a l'agressor un dispositiu que no pot retirar-se durant el període de temps que estime l'autoritat judicial. I a la víctima també se li dotarà d'un dispositiu que permetrà monitorar que l'agressor no infringisca l'orde d'allunyament. És una mesura molt útil. És un pas molt important. A més s'ha pogut determinar que minimitza al màxim el nombre de víctimes mortals que pot existir.

Què és el més complicat de treballar amb aquest col·lectiu?

No és complicat. És una àrea complexa perquè no hi ha un cas igual a un altre. Cada cas és diferent, requereix una visió diferent per part dels policies que reben la denúncia, requereix un punt de vista o una atenció diferent pel policia protector i la càrrega emocional que porta una víctima és molt alta. Llavors, els policies han de tindre la sensibilitat suficient per a poder abrigallar i acompanyar a la víctima als primers moments i tractar situacions que formen part de l'esfera més íntima. No és un delicte contra el patrimoni, un robatori, un furt... És una situació que es produeix en l'àmbit més íntim de l'esfera familiar i d'allò que la policia tracta al principi és que la víctima es trobe mínimament còmoda en la dependència policial. Que no veja com un obstacle la comissaria i al company que l'atén, sinó que el veja com algú que l'acompanyarà, que la secundarà, que s'òbriga. I permetre-li parlar, expressar-se... I els policies no són insensibles a eixa càrrega anímica tan dura. Estem parlant que és un treball continu. Cada cas requereix un enfocament particular. I potser és el més difícil: el fet d'anar tractant que no afecte massa eixa càrrega emocional que diàriament es va acumulant en el treball.