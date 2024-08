Les autolesions en joves generen addicció i un 30% poden acabar en suïcidi, el doble que en adults

Apagar-se cigarrets. Colpejar-se contra la paret o donar-se galtades. O fer-se talls en avantbraços o la cara interna de les cuixes. Les autolesions han irromput en les societats actuals, especialment entre preadolescents i joves, com un mecanisme per a autoregular les emocions, sentir alleujament davant un problema, cridar l'atenció o mostrar un malestar mental. És un trastorn que ha anat a més en els últims anys i que ara aconsegueix al 25% de les generacions més joves a tot el món.

I el perill no és tant l'autolesió en si, que pot ser superficial, sinó que generen addicció de risc extrem, segons les investigacions arreplegades en el llibre ‘The Oxford Handbook of Nonsuicidal Self-Injury’, en el qual participa Hilario Blasco-Fontecilla, investigador de la Universitat Internacional de La Rioja (UNIR) i director mèdic del Centre de Benestar Emocional Emooti, al costat d'altres experts internacionals.

Com el cos allibera beta-endorfines per a calmar el dolor de les ferides, que produeixen plaer, les autolesions poden generar una addicció similar a la que provoca el tabac o les drogues

L'evidència científica assenyala que, com en aparéixer una ferida o colp el cos lliberta beta-endorfines en sang, que serveixen per a calmar el dolor i produeixen una sensació plaent, les autolesions poden alliberar aquesta hormona i generar una addicció similar a la que provoca el tabac o les drogues.

“Allò que pot començar com un mecanisme de regulació emocional […] perquè els éssers humans tolerem millor el dolor físic que l'emocional, pot derivar en un mecanisme de recompensa que fa que cada vegada es necessite més assiduïtat o més intensitat en les autolesions, la qual cosa pot portar al descontrol i a compartir els símptomes d'abstinència que s'experimenten en altres addiccions”, explica el doctor Blanco-Fontecilla.

La probabilitat que un adolescent que s'autolesiona intente suïcidar-se és d'un 30%, aproximadament el doble que en un adult que s'autolesiona

El possible suïcidi

La situació és tan perillosa que la probabilitat que un adolescent que s'autolesiona intente suïcidar-se és d'un 30%, aproximadament el doble que en un adult que s'autolesiona. “Les autolesions són com si l'adolescent posara el semàfor en ambre per a demanar ajuda. Si no acudim a temps, el risc que passen a un intent de suïcidi és molt elevat”, afegeix el doctor.

I cal tindre en compte que, segons la Fundació Anar, d'ajuda a menors en risc, els casos atesos per ideació suïcida s'han multiplicat per 23 des de l'arribada de la pandèmia i els intents de suïcidi per 25. I les estadístiques indiquen que el 2% dels adolescents espanyols intentarà suïcidar-se en algun moment al llarg de la seua vida. A més, l'ús de les noves tecnologies en els intents de suïcidi ha augmentat del 33,5% al 51,5%.

El benestar dels xiquets i adolescents és una emergència de salut pública Hilario Blasco-Fontecilla — — Investigador de la Universitat Internacional de La Rioja (UNIR)

Per tot això, l'especialista aconsella als pares que consulten amb un professional de salut mental al menor indici d'autolesió. “No cal banalitzar-ho ni sobreactuar”, aconsella.

Com actuar

I alerta que el trastorn pot començar molt prompte, quan el xiquet té cinc o sis anys, encara que la franja més perillosa és entre els 13 i els 17 anys, que és on poden recórrer al suïcidi. A partir d'eixa edat, fins als 24, les autolesions solen disminuir, però augmenten els intents de llevar-se la vida.

Davant això, Blanco-Fontecilla reclama un pla de formació específica especialment per als professionals d'atenció primària, “ja que són ells els que solen detectar els primers símptomes d'autolesions o ideació suïcida entre els seus pacients”. "El benestar dels xiquets i adolescents és una emergència de salut pública”, conclou.