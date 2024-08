Les entitats de salut mental denuncien discriminació de bancs i companyies d'assegurances

Quan parlem de Drets Humans també hem de recórrer un llarg camí. En tots els fronts, també en en el del tracte als ciutadans amb alguna mena de trastorn de salut mental. La Confederació Salut Mental Espanya (SME) ha fet un inventari detallat, amb totes les normes i lleis que s'estan vulnerant, denunciant cas a cas, sector a sector, les discriminacions vigents a Espanya. Perquè la veritat és que, sí, s'ha avançat en la consciència social sobre el benestar emocional. Però resten encara massa barreres discriminatòries. Aquestes són algunes de les quals persisteixen.

Barreres per a accedir a assegurances mèdiques

L'informe cita casos concrets, que van acabar en els jutjats, per clàusules abusives per part de companyies d'assegurances. Per això SME lamenta que "per a les persones amb problemes de salut mental es fa pràcticament impossible superar l'escull de la discriminació en l'accés a la contractació d'una pòlissa d'assistència sanitària" i això succeeix sense "causes justificades, proporcionades i raonables, i documentades prèvia i objectivament. Aquesta conducta reiterada implica que les persones amb discapacitat psicosocial patisquen les barreres de caràcter institucional, legal i actitudinal que els impedeixen gaudir els seus drets en igualtat de condicions que la resta de les persones.

Bloqueig de comptes bancaris

*SME constata que a vegades els bancs decidixen pel seu compte bloquejar comptes a persones amb discapacitat. "Les conductes discriminatòries de les entitats financeres no se circumscriuen només a aquesta qüestió, ja que és una pràctica àmpliament estesa que es denegue a persones amb problemes de salut mental la contractació d'una assegurança de vida o d'una hipoteca", afegeix la Confederació.

Discriminació de gènere

La salut mental, per desgràcia, no és un espai alié a la discriminació de gènere. SME va atendre l'any passat un 65% de demandes de dones, per un 35% procedents d'homes.

A les dones se'ns diu: "Et quedaràs ací tancada, et lligarem i no veuràs més als teus fills" Esperanza Iglesias — — Xarxa Estatal de Dones de SME

I les denúncies són d'una gravetat extrema. Mercè Torrentallé, Esperanza Iglesias, Elisabet Lemos i Adela Montaño, integrants de la Xarxa Estatal de Dones de SME, relaten casos com el de convéncer a una dona que ha d'avortar per tindre un problema de salut mental, ignorar processos com el de la menopausa o practicar una mastectomia sense informar la pacient, entre altres. Iglesias relata que "a les dones se'ns infantilitza bastant» i se'ls llancen comentaris com "et quedaràs ací tancada, et lligarem i no veuràs més als teus fills. Això no crec que li ho diguen a un home".

Xiquets i joves, sense recursos

L'informe recorda que després de la pandèmia les patologies en xiquets i joves han augmentat notablement. Només a tall d'exemple, en 2022, el suïcidi entre persones de 15 a 19 anys va augmentar un 41% respecte a 2021: van morir 75 persones. I això contrasta amb una evidència: "si a Espanya els recursos en matèria de salut mental són manifestament insuficients a nivell general, en allò que concerneix a la salut mental infantil i juvenil són paupèrrims. El sistema públic ha mostrat la seua total incapacitat per a atendre tots els casos i els i les psiquiatres no fan més que subratllar la vital importància de l'atenció precoç".

Si els recursos són insuficients a nivell general, en allò que concerneix a la salut mental infantil i juvenil són paupèrrims Salut Mental Espanya

SME ha conegut, a més, que es produeixen pràctiques lesives per als drets dels xiquets, xiquetes i adolescents com és la d'aïllar-los, sense estudi individualitzat del cas, de la seua família o entorn afectiu assimilat, així com dels seus iguals. No obstant això, segons s'ha pogut constatar, en altres centres se'ls permet comptar amb acompanyament, almenys la primera nit, llevat que es considere perjudicial. La Confederació demana també que es creen programes contra la violència, abús i assetjament infantil, que són focus greus en si mateixos i com a generadors de problemes posteriors de salut mental.

No amagar el cap davant els suïcidis

La guia lamenta que el suïcidi vinculat a situacions de salut mental s'encobreix, es tapa, com si es tractara d'un codi secret. SME reclama tres tasques bàsiques: "suport, teràpia adequada i xarxa d'atenció accessible" per a afrontar "la sensibilització en aquesta matèria i saber que el suïcidi es pot previndre i, des d'aquesta premissa, cal acabar amb els mites i idees errònies sobre el suïcidi per a facilitar la desestigmatització i culpabilització".

Quant als mitjans de comunicació, es recomana referir-se a les morts per suïcidi com un fet, no com un assoliment; ressaltar les històries de persones que il·lustren com afrontar les idees de suïcidi i demanar ajuda; informar sobre les línies d'ajuda; informar sobre els factors protectors i de risc; recordar que existeix una associació entre la depressió i altres trastorns i la conducta suïcida i que aquests trastorns tenen tractament; ser especialment acurats en informar de suïcidis de persones famoses; i tindre precaució respecte als continguts concrets de la informació periodística.

Accedir a la justícia, una odissea

Accedir a la justícia és un dret bàsic de tot ciutadà. Però per als qui pateixen algun trastorn, això es converteix en una muntanya. SME lamenta que persistisquen nombroses barreres: de comunicació i de comprensió (el llenguatge jurídic és complex), barreres en forma de tràmits, falta de preparació del personal del sistema judicial i la falta d'empatia. "No s'està donant suport a les persones amb discapacitat psicosocial, la qual cosa sens dubte constitueix una vulneració del seu dret a l'accés a la justícia en igualtat de condicions que les altres persones", constata SME.

Ingressos involuntaris i mesures coercitives

Una de les pedres en la sabata -i és una pedra grossa- en la salut mental són els ingressos involuntaris de pacients amb problemes de salut mental. "Parlar de tractaments i ingressos involuntaris en salut mental és parlar de llibertat i dignitat humana en un temps i en un lloc en el qual no imperen ni l'una ni l'altra, encara que hàgem normalitzat la seua absència", afirma SME amb fermesa. I constata, sobre la base de la realitat de les associacions de familiars i d'usuaris de la salut mental, que "alguna cosa cal fer" i crida perquè la societat també perceba aquesta necessitat.

Quant a les mesures coercitives (lligar a determinats pacients al llit), l'informe assenyala que "l'ús de mesures coercitives que agredeixen la dignitat i drets de les persones amb problemes de salut mental continua sent una pràctica comuna en la seua atenció. Cert és, també, que s'estan prenent mesures i posant en pràctica plans en autonomies i centres de salut. L'objectiu és del de contencions zero. És a dir, "erradicar la coerció de la pràctica assistencial en salut mental, a fi d'adoptar i consolidar un model en el qual prevalga el respecte als drets de les persones i la cerca d'alternatives de tractament més respectuoses amb la seua dignitat".

Persones majors, les grans ignorades

SME constata que a mesura que avança l'edat de les persones, creix la bretxa de gènere en salut mental. I creix també la taxa de mortalitat entre els i les majors amb trastorns mentals. Per si no fora poc, això genera discriminacions com l'edatisme (es confon el problema mental amb les conseqüències de l'envelliment), menor atenció psicosocial i major ús de pastilles i vulneració del dret als suports, entre altres.