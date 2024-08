Nit màgica amb La Oreja de Van Gogh

El crític musical sempre té la difícil tasca de decidir què és bo i què no dins de l'escena musical. Per això, s'acaben centrant en virtuosismes varis i detalls que res tenen a veure amb el sentimentalisme. Eixes persones no serien capaces de catalogar un concert com el que va viure Nits Màgiques divendres passat, 9 d'agost.

La Oreja de Van Gogh arribava als Jardins d'Abril de Sant Joan amb l'etiqueta de grup estrela del cartell. Les entrades venudes en qüestió de dies confirmaven l'expectació que Leire i companyia suscitava al respectable, que no es va demorar i va adquirir les seues entrades en temps rècord. Un concert de (possiblement) un dels grups més importants de la història del pop espanyol no es veu tots els dies. I menys amb el seu espectacle al complet.

Un concert en el qual van sobrar les introduccions i ràpidament la banda va aconseguir ficar-se al respectable en la butxaca amb una recopilació de les seues cançons més conegudes, a les quals va afegir altres composicions que ajudaven a generar un espectacle també des d'allò més tècnic. Van arrancar amb Cuídate per a obrir un camí que continuarien desenvolupant amb composicions de la talla de El último vals, Desde el puerto i París.

Trobem a un públic que va entrar a poc a poc en el joc de la banda, que consistia a no parlar molt i deixar més temps per a l'art de la música. Un fet que va ser una cosa estranya en un principi, però que acaba valent la pena quan tires la vista enrrere per a rememorar tot el cançoner que van recitar.

El punt negatiu, en canvi, seria per al so del micròfon principal, que el sustentava Leire. Li generava una sonoritat metàl·lica que no ajudava en res a la seua capacitat vocal. No obstant això, totes les crítiques que puga dir s'evaporen quan s'analitza el còmput complet de l'actuació. Des d'unes llums especials per a cada cançó fins a una química que, sense mirades, es feia notar entre els seus components. Fins i tot algun error de Xabier San Martín al teclat va ser triat com una oportunitat per a tallar el relat de la música non-stop.

Nits Màgiques s'ha obstinat a donar veu a la història de la música nacional en aquesta edició i Alacant va poder gaudir d'obres més que conegudes com Rosas, Puedes contar conmigo, Cometas por el cielo, La playa o Jueves. Un repàs a tota una discografia que ha encimbellat al grup a una posició més que envejable. Un lloc que, a més, han aconseguit mantindre malgrat l'eixida en el seu moment d'Amaia Montero amb un recanvi de garanties.

Leire és una autèntica especialista a generar ambient i mantindre en suspens al públic amb una veu que manté una cosa que molts grups haurien de buscar desesperadament: la dicció. Semblarà mentida, però escoltar una cançó molt ben interpretada tant en sonoritat com en pronunciació fa que la peça guanye enters.

Es van acomiadar amb uns bisos d'altura. Les cançons de Pop, Muñeca de trapo i 20 de enero van tancar una actualització de 10 en la qual el públic va acabar saltant sense parar, fins i tot en les graderies del final. Perquè un grup no es cataloga únicament pel virtuosisme dels seus músics sinó pel que aconsegueixen transmetre. I La Oreja de Van Gogh, a més de tindre uns grans músics, sap contagiar l'alegria a la gent.