Parcent avisa de talls d'aigua si no baixa el consum en les pròximes hores

La crisi hídrica va a més a la Marina Alta. A Teulada, el nucli urbà i les urbanitzacions del qual porten ja una setmana sense aigua potable, podrien sumar-se altres pobles. Alguns ja estan en el filferro. Parcent ha llançat un missatge molt clar als seus veïns. Adverteix que la situació actual de l'aigua potable "és molt greu" i el nivell dels dipòsits ha baixat de manera "preocupant". "Si no es prenen mesures immediates d'estalvi, ens veurem obligats a aplicar restriccions dràstiques". El consistori avança fins i tot que les mesures "seran molt severes" i parla obertament de "talls d'aigua". Ara són festes a Parcent, però no cal abaixar la guàrdia en l'estalvi d'aigua.

L'anunci difós per l'Ajuntament de Parcent / INFORMACIÓ

"És imprescindible que tots i totes fem un ús responsable de l'aigua, i reduïm el seu consum al màxim", assenyala l'ajuntament, que fins i tot posa termini a eixe estalvi que ha de fer possible que puge el nivell dels dipòsits. Adverteix que si no es recupera en les pròximes 24 a 48 hores ja no quedarà més opció que les restriccions.

Molt de mes d'agost al davant

L'anunci afecta més que a Parcent. Quan aquest poble té dificultats de proveïment, després li segueixen Llíber, Xaló i Alcalalí, atés que també es proveeixen dels pous de la comunitat de regants de Parcent. Per tant, les restriccions podran arribar en els pròxims dies a tots aquests municipis de la Vall de Pop. I queda encara al davant molt mes d'agost, un mes en què a la Marina Alta es dispara el consum d'aigua pel turisme i el reg de jardins i ompliment de piscines.

L'alcalde de Teulada Moraira, Raúl Llobell, ha vaticinat hui que segurament el seu municipi no seria l'únic que es quedaria sense aigua potable. L'anunci de Parcent confirma que el seu pronòstic no anava desencaminat.