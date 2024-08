El sector agrícola, la cultura, l'oci i l'hostaleria lideren l'augment de les contractacions a l'estiu segons Eurofirms Group

L'estiu és una de les èpoques més dinàmiques quant a la contractació de personal a Espanya, especialment en aquelles activitats vinculades al sector agrícola, la cultura, l'oci i l'hostaleria, segons revela una anàlisi elaborada per Eurofirms Group, primera multinacional espanyola de gestió de talent.

Entre els llocs de treball més demandats destaquen els de peó agrícola general (93 %) i peó agrícola en hortes, hivernacles, vivers i jardins (43 %), els empleats del servici de correus (92 %) i els tècnics i professionals de suport d'activitats culturals i artístiques (41 %). La sembra i la recollida d'aliments, els servicis de correus i la celebració d'un major nombre d'esdeveniments culturals, com poden ser concerts, festivals o espectacles, expliquen l'augment de les contractacions per a estos perfils.

Totes les activitats lligades al sector turístic també aglutinen una gran quantitat de contractacions durant l'època estival. Per volum, estius d'anys anteriors -concretament 2019, 2022 i 2023- es van firmar més de 650.000 contractes de personal de neteja d'oficines, hotels i altres establiments similars, més de 200.000 de peons agrícoles generals i més de 150.000 de monitors d'activitats recreatives i d'entreteniment.

Segons Eloi Tarrés, director de market intelligence, d’Eurofirms Group, “el període estival continua sent crucial per a l'economia espanyola. L'augment de les contractacions a l'estiu oferix a estos professionals una oportunitat per a augmentar la seua experiència laboral, els seus ingressos, desenrotllar habilitats fonamentals per al seu futur i, a vegades, un lloc de treball de manera permanent. A més, l'impacte de les contractacions en este període impacta notablement en l'economia local i reduïx la taxa de desocupació, encara que siga de manera temporal”.

Toledo, líder de contractació a l'estiu

Segons les dades d’Eurofirms Group, per províncies, Toledo lidera l'augment de les contractacions durant l'estiu, amb un 108 % en comparació amb el volum de contractació habitual a la regió. Li seguix de prop Navarra (103 %). Per part seua, Ciudad Real (80%), Múrcia (56 %) i Huelva (42 %) completen el top 5 de províncies que experimenten un major augment de les contractacions en l'època estival.

Per contra, la que menor increment registren durant este període és Almeria, amb tan sols un 8%. Registren dades similars altres províncies com Conca (9 %), Madrid (11 %), Lugo (11 %) i Segòvia (12 %).

